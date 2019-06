Ganderkesee. Ein elfjähriges Mädchen ist am Montag, 24. Juni 2019, gegen 1920 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee verletzt worden.

Nach Polizeiangaben befuhr sie mit dem Fahrrad den Radweg der Grüppenbührener Straße in Richtung Oldenburger Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Die Elfjährige querte die Fahrbahn der Grüppenbührener Straße, um die Fahrt auf der Urneburger Straße fortzusetzen. Beim Queren kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 74-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee, der von der Urneburger Straße nach links auf die Grüppenbührener Straße fahren wollte. Das Kind zog sich dabeo leichte Verletzungen am Bein zu. Die Schäden am Auto wurden auf 1.500 Euro beziffert. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04222) 9446-115 mit der Polizei Ganderkesee in Verbindung zu setzen.