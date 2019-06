Ahlhorn. Brandstiftung ist offenbar die Ursache für ein Feuer im Göpelhaus am Montagabend auf dem Ahlhorner Marktplatz.

Anwohner der Katharinenstraße in Ahlhorn hatten am Montag, 24. Juni 2019, gegen 2105 Uhr, über den Notruf die Feuerwehr alarmiert, meldete die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ahlhorn rückte mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. Beim Eintreffen stand das Göpelhaus auf dem Dorfplatz bereits in Flammen. Trotz sofort eingeleiteter Löschangriffe entstand erheblicher Schaden am Unterstand, der auf 8.000 Euro beziffert wurde.

Fahndung nach Tatverdächtigen

Kurz vor der Brandentdeckung sahen Anwohner drei Personen vom Göpelhaus weglaufen. Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet, sie bittet weitere Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (04431) 941-115.