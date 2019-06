Hude. Mehr als eine halbe Million Bürgerinnen und Bürger sind im Verbandsgebiet des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands mit ihren Haushalten an das Abwassernetz des OOWV angeschlossen.

Im Huder Klärwerk bot ein Tag der offenen Tür jetzt die Möglichkeit, den Weg des Abwassers und die komplizierte Wiederaufbereitung zu verfolgen.

OOWV betreibt 46 Kläranlagen

Anlass der Veranstaltung war der Einstieg des OOWV in den Abwasserbereich vor 20 Jahren. Hude gehörte seinerzeit mit Berne und Elsfleth zu den ersten drei Kommunen, die dem OOWV die Schmutzwasserentsorgung übertrugen. Diesem Beispiel sind seitdem zahlreiche weitere Städte und Gemeinden gefolgt. Heute betreibt der OOWV 46 Kläranlagen und ist in diesem Bereich für 38 Kommunen und einen Zweckverband zuständig. In der Gemeinde Ganderkesee ist der OOWV neben dem Trinkwasser auch fürs Abwasser zuständig.

Abwasserkanalnetz ist 70 Kilometer lang

Allein in Hude ist das Abwasserkanalnetz nach Verbandsangaben rund 70 Kilometer lang. 14 000 Einwohner sind mit 5000 Hausanschlüssen daran angeschlossen, daneben weitere Industreibetriebe. Die jährliche Abwassermenge des 1962 erbauten Klärwerks beträgt etwa 620 000 Kubikmeter. Während Abwässer aus Hude über ein Freigefälle laufen, müssen Druckleitungen das Abwasser aus Altmoorhausen und Wüsting nach Hude pumpen. Bürgermeister Holger Lebedinzew betonte, dass die technischen Herausforderungen nur in einem großen Verbund zu lösen gewesen seien. Das Huder Klärwerk war 1962 erbaut worden. OOWV-Verbandsvorsteher Sven Ambrosy räumte ein: „Beim Einstieg im Jahr 1999 war Abwasser für uns Neuland.“ Bewusst sei für die Demonstration der Huder Anlage der am Sonntag ebenfalls bundesweit begangene Tag der Daseinsvorsorge ausgewählt worden, stellte OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht klar: „Ohne eine zuverlässige Trinkwasserversorgung und ohne eine funktionierende Abwasserentsorgung wäre in der Region keine Entwicklung möglich.“ Deshalb optimiere man die Anlagen fortlaufend, um auf den Fortschritt einer Kommune zu reagieren. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband zählt eigenen Angaben zufolge zu den zehn größten Wasserversorgern in Deutschland. Der Wasserverband gehört mit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den wichtigen Arbeitgebern im Nordwesten.