Wildeshausen. Eine heftige Disco-Keilerei unter Frauen war Gegenstand eines Prozesses im Amtsgericht Wildeshausen.

Sie schlugen, zogen sich an Haaren, ein Opfer soll minutenlang bewusstlos gewesen sein, eine andere wurde möglicherweise mit einem dickwandigen Glas verletzt: Eine mehrfach aufflammende handfeste Auseinandersetzung in der Wildeshauser Disko „5 Elements“ im März 2018 gegen 1 Uhr morgens war jetzt Gegenstand eines Prozesses im Amtsgericht Wildeshausen. Weil die Beweislage am Ende einer zweieinhalbstündigen Verhandlung mit mehreren Zeugenaussagen unklar war, stellte das Gericht das Verfahren mit Auflagen vorläufig ein. Die angeklagte 23-jährige Bremerin muss demnach 200 Euro an die Staatskasse sowie 300 an eine Geschädigte aus Sulingen zahlen.

Tritt in den Rücken läutet wilde Schlägerei ein

Das erste Mal geknallt haben soll es, als sich eine Hannoveranerin Knabberzeug von der Theke holen wollte und dort auf die Angeklagte und ihre Freunde traf, die sich von ihr – wohl nicht ohne Grund – nachgeäfft fühlten. Als sich die Hannoveranerin nach einem Wortwechsel umgedrehte, berichtete sie, bekam sie einen Fußtritt in den Rücken. Widerspruch der Angeklagten: Sie hätte die Frau lediglich mit dem Fuß auf Abstand halten wollen. Vollends eskalierte die Situation wenig später nahe des Tisches der Angeklagten, die schilderte, wie die Sulingerin, eine Freundin der Hannoveranerin, mit den Worten „Hey Süße, was ist dein Problem“ an sie herangetreten sei.

Die Folge war eine handfeste Auseinandersetzung, zu der aus allen Ecken der DIsco Leute strömten. Und in der die Angeklagte der Sulingerin mit dem Glas möglicherweise eine blutende Wunde verpasste sowie eine Begleiterin der Angeklagten niedergestreckt wurde. Die Hannoveranerin – auch mittendrin – gab an, jemand habe sich auf sie raufgeschmissen, zudem schmerzte ihr Kiefer nach der Nacht. Bei der Angeklagten wurden Hämatome diagnostiziert.

Das Gericht hätte noch länger verhandeln, noch mehr Zeugen hören können. Doch nachdem sich Beteiligte aus beiden Gruppen hartnäckig in wesentlichen Punkten widersprachen, den Schlag mit dem Glas auch niemand wirklich bestätigte, stimmten alle Prozessbeteiligten der Einfachhalt halber einer Einstellung des Verfahrens vor dem Amtsgericht gegen Auflagen zu.