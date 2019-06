Ganderkesee. "Palliativversorgung zu Hause, wie geht das?“ Diese Frage stellen sich Betroffene und Angehörige, auch wenn sie nicht – oder noch nicht – direkt betroffen sind.

Weil die Pflege angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft zu einem immer zentraleren Thema des Lebens wird, bietet der Seniorenbeirat der Gemeinde Ganderkesee dazu am Donnerstag, 27. Juni 2019, einen Informationsabend an.

Lebensqualität von Sterbenden erhalten

Palliativmedizin soll die Lebensqualität von Sterbenden so weit als möglich erhalten, Symptome lindern und Schmerzen medikamentös verringern – das Leben so erträglich wie möglich machen.



Haik Westendorf, Leitende Koordinatorin im Palliativstützpunkt Landkreis Oldenburg und Delmenhorst, wird am Donnerstag ab 19 Uhr im Alten Rathaus, Rathausstraße 24, die aktuellen Möglichkeiten der ambulanten Palliativpflege vorstellen. Ihr Informationsangebot ist Teil des Vortragsprogramms für mehr Service und Lebensqualität im Alltag. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos nach Anmeldung beim Kooperationspartner regioVHS unter der Nummer (0 42 22) 44 444.

Aktuelle Umfragen zeigen, so der Seniorenbeirat, dass vor allem die Menschen in unserer ländlich geprägten Region am Lebensende in ihren gewohnten vier Wänden sterben möchten. Im Landkreis Oldenburg und in Delmenhorst ist die ambulante Palliativversorgung gut durchstrukturiert.

Palliativstützpunkt Landkreis Oldenburg und Delmenhorst

Der Palliativstützpunkt Landkreis Oldenburg und Delmenhorst hat die Aufgabe, die Versorgung von Menschen mit einer nicht heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung, verbunden mit einer begrenzten Lebenserwartung, in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Dozentin Haik Westendorf greift bei ihrem Vortrag auf ihren langjährigen Erfahrungsschatz zurück, sie informiert auch über das Netz der Kooperationspartner, ohne die eine zuverlässige Palliativversorgung zu Hause nicht möglich ist. Wer Anspruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung hat, das wird am Donnerstag ebenso erklärt, wie die Möglichkeiten der Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Die Veranstaltung lässt zudem auch viel Raum für persönliche Fragen offen.

Bei der palliativen Versorgung handelt es sich um eine aus der Hospizbewegung entstandenen umfassenden Versorgung von Schwerkranken und Sterbenden. Die Palliativmedizin ist definitionsgemäß nicht auf die Behandlung von Patienten mit unheilbaren Tumorerkrankungen beschränkt. Sie widmet sich auch Patienten mit neurologischen sowie internistischen Erkrankungen im Endstadium, wie zum Beispiel ALS, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Lungenerkrankungen oder chronische Infektionserkrankungen.