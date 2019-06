Wardenburg. Vier Personen sind am Montag, 24. Juni 2019, bei einem Verkehrsunfall auf der Garreler Straße in Charlottendorf-West (Gemeinde Wardenburg) verletzt worden.

Nach Polizeiangaben fuhr ein 27-jähriger Mann aus Wardenburg gegen 12.45 Uhr mit einem Mercedes die Straße Münsterscher Damm entlang und wollte auf die Garreler Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 30-jährigen Frau aus Cloppenburg, die die Garreler Straße mit einem Citroen in Richtung Garrel befuhr.



Mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser

Durch den Zusammenstoß erlitten der 27-jährige Verursacher und seine 62-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wardenburg, leichte Verletzungen. Gleiches galt für die 30-Jährige und ihre 62-jährige Mitfahrerin, auch in Cloppenburg wohnhaft. Alle vier Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von der Polizei auf insgesamt 18.000 Euro beziffert wurde.