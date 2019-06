Ahlhorn/Landkreis Oldenburg. In den Ahlhorner Wäldern, inmitten eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete im Nordwesten, liegt neben der Teichwirtschaft Ahlhorn auch das Waldpädagogikzentrum Weser-Ems.

„Die Arbeit mit Schulklassen bei Waldeinsätzen, die Mitarbeit an Umweltbildungs-Konzepten und bei der Öffentlichkeitsarbeit bietet täglich neue Herausforderungen“, schildert Förster Klaus Benthe das Einsatzspektrum. Er ergänzt: „Da das FÖJ sich auch sehr gut zur Berufsorientierung eignet, ermöglichen wir auch Arbeitserfahrung mit dem Förster oder den Waldarbeitern, Naturschutz-Einsätze, die Mithilfe in unserer Teichwirtschaft oder die Teilnahme am Motorsägenlehrgang“.

Interessierte können sich unter folgender Anschrift bewerben: Niedersächsisches Forstamt Ahlhorn, Vechtaer Straße 3 in 26197 Großenkneten. Auch eine Bewerbung per E-Mail ist möglich. Bewerber müssen 18 Jahre alt sein, auch ein Führerschein ist erwünscht. Weitere Informationen gibt es bei Klaus Benthe unter (0171) 5697105. Allgemeine Informationen zum FÖJ in Niedersachsen stellt die Alfred-Töpfer-Akademie für Naturschutz in Schneverdingen bereit.