Dötlingen. Vier Feuerwehren haben am Samstag, 22. Juni, auf einem Bauernhof in Dötlingen ein Großfeuer verhindert. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Dem aufmerksamen Besitzer eines größeren landwirtschaftlichen Betriebes im Dötlinger Ortsteil Hockensberg ist ein Entstehungsbrand in einem Futtermittellager noch gerade rechtzeitig aufgefallen. Er bemerkte am Samstag, 22. Juni, um 10.42, dass ein Haufen gehäkseltes Stroh anfing zu brennen. Er informierte sofort die Feuerwehr, stieg in einen Radlader und begann, das noch glimmende Stroh auseinanderzufahren und von einem direkt daneben liegenden großen Rinderstall wegzuschieben.

Übergreifen der Flammen verhindert

Laut Jannis Wilgen, Pressewart der Gemeindefeuerwehr Dötlingen, hat er damit umsichtig gehandelt und Schlimmeres verhindert – denn das Feuer hätte auch auf die direkt benachbarten Rinderställe übergreifen können. Zudem befindet sich in der Nähe eine Biogasanlage.





Die Feuerwehren Brettorf, Dötlingen und Neerstedt rückten an. Zusätzlich war auch von Beginn an die Drehleiter der Feuerwehr Wildeshausen im Einsatz. Im ersten Verlauf des Einsatzes wurde noch die komplette Feuerwehr Wildeshausen dazu gerufen. Insgesamt waren damit etwa 100 Feuerwehrleute mit 18 Wagen im Einsatz.

Ställe mussten nicht evakuiert werden

Vor Ort legten die Feuerwehren eine 500 Meter lange Wasserversorgung zum Altonaer Mühlbach. Sie fuhren das gehäckselte Stroh weiter auseinander, verteilten es auf einer großen Lagerfläche und löschten es ab. Zudem wurden die Rinderställe inspiziert. Laut Wilgen waren sie verraucht. Die Tiere mussten aber nicht evakuiert werden. Die Ställe wurden belüftet. Atemschutzgeräteträger suchten die Ställe noch nach möglichen Brandherden ab. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt – der Atemschutzgeräteträger bekam bei seinem Einsatz in der Hitze Kreislaufprobleme und wurde ambulant versorgt. Das Feuer war bald unter Kontrolle.