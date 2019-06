Wildeshausen . Vor Gericht kann sich offenbar niemand sicher sein – nicht mal Besucher, wie sich in einem aktuellen Fall des Amtsgerichts Wildeshausen zeigte.

Der 29 Jahre alte Mann hatte als Begleiter und Bruder eines Angeklagten eigentlich im Flur gewartet – und wurde doch im Gerichtssaal von der wegen ihm herbeigerufenen Polizei kontrolliert.

Den Führerschein nicht abgegeben

Vor Gericht saß ein 31-jähriger Litauer. 2015 war er während eines Deutschland-Besuches in Bayern kontrolliert und sein Blut untersucht worden. Er musste daraufhin laut eines Beschlusses der dortigen Staatsanwaltschaft seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Das tat er aber nie, weswegen er nach einer Kontrolle 2018 nahe Wildeshausen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einen Strafbefehl erhielt, gegen den er Einspruch einlegte. Dadurch kam es jetzt zur Hauptverhandlung. In dieser konnte der 31-Jährige schlüssig darlegen, den Bescheid nie bekommen und damit vom Fahrverbot nicht erfahren zu haben. Das Verfahren wurde ohne Auflagen eingestellt. Auch seinen Führerschein darf der jetzt in Harpstedt lebende Mann behalten.

Bruder roch stark nach Alkohol

Der 29-jährige Bruder kam ins gerichtliche Spiel, als die Richterin den Angeklagten fragte, wie dieser eigentlich zur Verhandlung gekommen sei: „Mein Bruder hat mich gefahren“, sagte der wahrheitsgemäß. Doch sein Bruder hatte – das war der Richterin vor dem Prozess beim Gang durch den Flur aufgefallen – so stark nach Alkohol gerochen, dass sie ihn in den Saal bat und unter dem Vorwand, er möge doch bitte seinen Namen auf den Zettel auf dem Richtertisch aufschreiben, nochmals an ihm roch. Sodann rief sie die Polizei zwecks einer Alkoholkontrolle. „Ich habe das Gefühl, dass Sie betrunken Auto gefahren sind“, erklärte sie dem 29-Jährigen. Der reagierte konsterniert, wartete aber ruhig und berichtete währenddessen, er habe tags zuvor „ein bisschen Bier“ getrunken und nach dem Aufstehen noch nicht gefrühstückt – deshalb der Geruch.

Alkoholtest noch während der Verhandlung

Die eine Viertelstunde später mit Atemkontrollgerät eintreffenden Beamten stellten fest: Die Geschichte kann stimmen: 0,38 Promille zeigte das Gerät nach dem Pusten an, knapp unter der Fahrverbotsgrenze von 0,5 Promille, die in aller Regel mit einem Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg bestraft wird. Glück gehabt: Beide Brüder durften den Gerichtssaal ohne Strafe verlassen. Übrigens: Die Richterin ordnete nicht das erste Mal eine überraschende Alkoholkontrolle an, sagte sie dem dk – der höchste Wert nach einer ihrer Anordnungen sei 1,4 Promille gewesen.