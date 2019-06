Ganderkesee. In Ganderkesee tagte der Rat zum letzten Mal vor der Sommerpause. Entscheidungen fielen unter anderem bei den Themen Grundschule Dürerstraße und Beleuchtung an der Bergedorfer und Dehlthuner Straße.

Große Einigkeit beim Thema Grundschule Dürerstraße im Ganderkeseer Rat: Ohne Gegenstimme beschlossen die Ratsmitglieder am Donnerstagabend, den Fahrradstand mit rund 160 Stellplätzen am derzeitigen Standort links vor dem Haupteingang abzubauen und an anderer Stelle nahe der Feuerwehrzufahrt neu zu errichten. Dafür soll die Verwaltung 30 000 Euro in die Hand nehmen.

Sicherheit für radelnde Schüler und Lehrer

Dabei geht es nicht nur um die deutliche Entzerrung der Verkehrsströme und mehr Sicherheit für die radelnden Schüler und Lehrkräfte. Vielmehr könnte an dem jetzigen Standort des Fahrradabstellplatzes ein neues Gebäude mit Fachräumen für die Schule entstehen. Dann gebe es im Hauptgebäude die Möglichkeit, zwei Hortgruppen einzurichten. Die ersten Planungsentwürfe sollen in der ersten Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend und Sport nach der Sommerpause vorgestellt werden.

28.000 Euro aufs Ökokonto

Fast ebenso deutlich fiel die Entscheidung beim ersten Nachtragshaushalt 2019 aus, der ebenfalls ohne Gegenstimme beschlossen wurde – und zwar mit aktueller Änderung. Denn wegen des naturschutzrechtlichen Eingriffs bei der geplanten Umwandlung eines Rasenplatzes in eine Kunstrasenanlage beim VfL Stenum muss die Gemeinde eine Ausgleichszahlung in Höhe von 28 000 Euro aufs Ökokonto vornehmen. Mit dem Geld auf diesem Konto sollen ökologische Ausgleichsprojekte finanziert werden.

Ja zu neuer Beleuchtung

Ein paar Gegenstimmen gab es bei der Änderung der Entgeldordnung für die Benutzung des Freibades, des Hallenbades und der Sauna am Heideweg sowie beim Thema Fortführung der Straßenbeleuchtung entlang der Bergedorfer und der Dehlthuner Straße. Dabei geht es um 16 weitere Leuchten ab der Straße Im Lekkerland bis zum Ortsausgang nach dem Grundstück der Ideentischlerei Sandkuhl. Direkt nebenan will ein Unternehmen eine Lagerhalle errichten, benötigt aber den Zugang zur Dehlthuner Straße. Und die erhält die Firma nur, wenn die Ortsdurchfahrtsgrenze um ein paar Meter verschoben und der „Ortsdurchfahrtscharakter“ durch Straßenlaternen unterstrichen wird, so die Ganderkeseer Verwaltung.

Anlieger müssen zahlen

Nach Schätzungen des Zweckverbands Kommunalservice dürften sich die Gesamtkosten auf mehr als 41000 Euro belaufen. Sollte es bei diesen Kosten bleiben, wären etwa 37 000 Euro von den Anliegern in Form von Erschließungsbeiträgen zu zahlen. Für diesen Beschluss gab es 30 Ja-Stimmen, vier Mal nein und eine Enthaltung.