Ganderkesee. In Ganderkesee wird am 29. und 30. Juni Schützenfest gefeiert.

Die Ganderkeseer Schützen suchen Nachfolger für ihre derzeit noch amtierenden Majestäten Inge Noster und Ralf Hüttemeyer. Bis Ende Juni „regieren“ beide noch als Königspaar des Schützenvereins. Am Sonntag, 30. Juni, werden dann gegen 19 Uhr die Namen der neuen Majestäten und Adjutanten bekannt gegeben.

Arbeitsdienst und Kranzbinden

Die ersten Arbeiten für das zweitägige Fest beim Schützenhof am Habbrügger Weg am 29. und 30. Juni sind bereits erledigt. Die nächste Aktion ist für Mittwoch, 26. Juni, geplant. Dann geht es ab 19 Uhr zum Grünholen. Am Freitag, 28. Juni, heißt es ab 15 Uhr: Arbeitsdienst und Kranzbinden auf der Terrasse vor dem Schützenhof. Gegen 18 Uhr legt Gastwirt Markus Hansen Würstchen auf den Grill.

Abends spielt die Band "AirBuzz"

Am Samstag, 29. Juni, beginnen um 14.30 Uhr die ersten Schießwettbewerbe. Vorgesehen sind die Wettkämpfe bis 18 Uhr. Parallel dazu gibt es ab 14.30 Uhr eine Kaffeetafel. Um 19 Uhr kommen die Schützen zu einem gemütlichen Abend mit Siegerehrung der Alterskönige und der Blöcke zusammen, bevor ab 20 Uhr die große Party mit der Ganderkeseer Liveband „AirBuzz“ steigt.









Der zweite Veranstaltungstag wird mit dem Abholen der Majestäten eingeläutet: Die Königsgruppe trifft sich um 10.15 Uhr an der Wittekindstraße/Ecke Fahrener Weg, um König Ralf Hüttemeyer abzuholen. Die Damengruppe kommt um 10.20 Uhr an der Güterstraße/Ecke An der Loge zusammen, um Inge Noster zum König zu begleiten. Gegen 12.45 Uhr soll das Zeichen kommen, sich für den Umzug zum Schützenhof fertigzumachen. Dort folgen ab 13.40 Uhr Ansprache, Ehrungen und eine Kranzniederlegung am Ehrenmal mit Worten des 1. Vorsitzenden Sebastian Berkahn.



Musikzüge geben Konzerte

Zwischen 14.15 und 15.30 Uhr ist eine Kaffeetafel mit Musik des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr vorgesehen. Zwischen 15 und 17.30 Uhr wird geschossen. Und danach heißt es noch einmal Musik – dieses Mal mit dem Spielmannszug Ganderkesee. Gegen 19 Uhr werden die neuen Majestäten proklamiert.

Montag Katerfrühstück

Am Montag, 1. Juli, kommen erneut viele Schützen zusammen. Denn ab 10 Uhr steht Arbeitsdienst mit Katerfrühstück auf dem Programm.