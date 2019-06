Landkreis Oldenburg/Ganderkesee. Gleich mehrere neue Musiklehrer hat die Musikschule des Landkreises Oldenburg. Wer sind sie und was bieten sie an?

Mit Anton Antonovych ist ein Multiinstrumentalist an die Musikschule gekommen. Zum Einen beherrscht er das Fagott, sodass wieder Unterricht in diesem selten gespielten Instrument angeboten werden kann. Antonovych studierte Fagott nicht nur, sondern tritt auch im "Trio Concertini" mit dem Instrument auf.

Darüberhinaus kann er Unterricht erteilen in Oboe, Quer- und Blockflöte, Klarinette sowie Saxophon. Auf letzteren beiden liegt zurzeit der Schwerpunkt seiner Unterrichtstätigkeit.



Er lehrt beide Instrumente in den Bläserklassen des Gymnasiums Ganderkesee und im neuen Schuljahr auch am Gymnasium Ahlhorn. Für alle von ihm beherrschten Instrumente erteilt er in Ganderkesee und Wildeshausen Unterricht

Levon Allahverdyan

Ein weiterer Neuzugang ist Levon Allahverdyan. Geboren ist er in Armenien, wo er auch seine musikalische Ausbildung genoss. Diese führte ihn dann an die Hochschule für Künste in Bremen. Mittlerweile ist Allahverdyan ausgebildeter Cellist. Als solcher arbeitet er bei der Thüringer Philharmonie Gotha, beim Ratsorchester Bremen, bei der Neuen Philharmonie Hamburg und bei anderen Orchestern.

Für die Musikschule gibt Allahverdyan Cello-Unterricht in Ganderkesee und Wildeshausen. Für Grundschüler hat die Musikschule das Viertelcello im Verleih, sodass die Größe des Instruments kein Hindernis ist. Der Beginn auf dem Instrument ist aber auch bis ins Erwachsenenalter möglich.



Simone Frerichs

„Günstig in den Anschaffungskosten“ nennt Musikschulleiter Rafael Jung das Instrument, das jedem mitgegeben ist – die eigene Stimme. Für deren Ausbildung ist nun Simone Frerichs zuständig. Sie hat sich mit der Stimme nicht nur in der Ausbildung auf mehreren Ebenen befasst, sondern sammelte auch diverse praktische Erfahrungen, etwa als Sprachcoach oder Gesangspädagogin.

Ihr Unterricht an der Musikschule in Wildeshausen richtet sich immer auch nach den Vorlieben ihrer Schüler. Nach den Sommerferien wird dort ein Pop-Chor gegründet.



Anmeldung in Kursen für musikalische Früherziehung

Ebenfalls nach den Sommerferien starten an vielen Orten im Landkreis wieder Kurse für musikalische Früherziehung. Sie richten sich vor allem an Kinder, die in zwei Jahren in die Grundschule kommen. Anmeldungen sollten in den nächsten Tagen erfolgen.

Interessenten für diese und andere Kurse können sich melden zum Beispiel unter Telefon (04431) 7085 281 sowie (04431) 7085 381 und auf www.musikschule-lk-oldenburg.de.