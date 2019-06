Hude. Das Huder Apothekerpaar Schwirtz veranstaltet im Huder Ortskern wieder ein Treffen für Motorradfreunde.

„Flo’s Bikertreff“ beginnt am Sonntag, 23. Juni 2019, um 11 Uhr in Hude auf dem Vorplatz der Flores-Apotheke an der Parkstraße und auf dem Supermarktparkplatz von „Aktiv & Irma“. Der Eintritt ist frei. Die Hoffnung: Diesmal soll bei der großen Benefizveranstaltung für alle Motorradfahrer und -fans endlich in lang gehegter Traum in Erfüllung gehen.

Tausend Bikes erwartet

Ein Mal im Jahr wird Hudes Ortskern zum Anziehungspunkt für Motorradfans, beim diesmal bereits neunten Bikertreffen hoffen die Organisatoren, bis zum Ende der Veranstaltung gegen 17 Uhr endlich die 1000-Motorräder-Marke knacken zu können. Im letzten Jahr rollten immerhin schon 980 Motorräder durch den Huder Ortskern. Vor neun Jahren ist das Apotheker-Ehepaar mit 20 Motorrädern gestartet.

Längst ist aus der spontanen Idee, etwas Gutes für den Huder Verein Kinderaugen zu tun, ein Selbstläufer geworden. Stammkunden der Apotheke hatten damals über 60 Kuchen für den Verkauf gebacken, der Erlös ging an „Kinderaugen“, so soll es auch 2019 sein. Selbst gebackene Kuchen, die von Huder Bürgern gespendet wurden, werden am Sonntag wieder vom Verein Kinderaugen verkauft. „Streetfood“ gibt es ebenfalls und Gegrilltes bietet der Nordenholzer Hof.

Streetbunnycrew ist wieder dabei

Auch die schon im letzten Jahr in Hude wegen ihrer rosa Hasenkostüme optisch aus dem Rahmen gefallenen Bunnys des Vereins Streetbunnycrew werden wieder auf ihren schweren Maschinen durch den Ort rollen.





Die „Bunny-Biker“ haben sich die Durchführung von Veranstaltungen und Events zugunsten sozialer und karitativer Zwecke vorgenommen, auch wollen sie süber den verantwortungsvollen Umgang mit dem Zweirad aufklären. Ganztägig begleiten Bands das Event musikalisch. Auch die Linedance-Gruppe „Helle Jacks“ aus Hude zeigt ihr Können.