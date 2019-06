Ganderkesee. Nach einem Sturm am Mittwoch, 19. Juni, gab es im Landkreis Oldenburg mehrere kleine Einsätze. Niemand wurde verletzt.

Nach Sturm und Hagel am Mittwochabend, 19. Juni, mussten die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Oldenburg zu einigen kleineren EInsätzen ausrücken. Bäume waren umgestürzt.





Der Sprecher der Feuerwehr Ganderkesee und stellvertretender Sprecher der Feuerwehren im Landkreis, Benjamin Mahlstedt, berichtete am Abend von sieben Einsätzen, die es nach erstem Stand am Abend gegeben hatte. Allein in Ganderkesee habe die Feuerwehr viermal wegen umgestürzter Bäume ausrücken müssen.





Es habe sich lediglich um geringere Schäden gehandelt. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Sachschaden habe es gegeben in der Gemeinde Wardenburg, wo ein starker Ast auf einen Bungalow gefallen war. In Gruppenbühren wurde ein Zaun zerstört.