Ganderkesee/Delmenhorst. Ein Schöffengericht beim Amtsgericht Delmenhorst hat einen 43-jährigen Ganderkeseer wegen Betruges und mehrmaligen Fahrens ohne Führerschein zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt.

Die spannendste und schwerwiegendste Anklage gegen den Ganderkeseer wurde aber vom Verfahren abgetrennt. Diese Anklage wird wohl erst in Monaten verhandelt werden. Im abgetrennten Fall geht es um den Vorwurf der Hehlerei eines gestohlenen Porsche Cayenne.

Der Angeklagte hatte versucht, für den von ihm just für 72 000 Euro gekauften SUV ein Fünf-Tages-Kennzeichen zu beantragen und dabei Fahrzeugpapiere eines baugleichen Wagens vorgelegt, eines sogenannten Doublettenfahrzeugs. Das fiel auf und kann Folgen haben: Die Höchststrafe für Hehlerei liegt bei fünf Jahren Haft. Für die Geschichte mit dem Porsche hatte der Angeklagte aber eine eigene vorgelegt, deren Überprüfung neue Ermittlungen und Zeugen nötig machen, sagte der Richter und trennte deshalb den Fall ab.

Angeklagter ist bereits in Haft

Es war auch so genug zu verhandeln – wie schon oft in der Vergangenheit. Denn der 43-Jährige sitzt bereits seit März wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein für elf Monate in Haft und hat seit 20 Jahren Vorstrafen gesammelt: vielmalige Betrügereien und immer wieder Autofahrten ohne Fahrerlaubnis. Richter und Angeklagter, wurde früh im Prozess deutlich, sind alte Bekannte.

Ohne den Porsche ging es jetzt noch um sechs unter anderem mit Blitzerbildern nachgewiesene Fahrten sowie um eine Wärmepumpe für das Haus seiner Lebensgefährtin.

Auch Firma betrogen

Der Angeklagte hatte die Wärmepumpe bestellt, einbauen lassen, aber die 14 000-Euro-Rechnung nicht bezahlt. Wie sollte er auch? Denn der Mann hatte 2017 eine eidesstattliche Versicherung angemeldet und in den vergangenen Jahren einen ganzen Berg an Rechnungen nicht bezahlt – unter anderem eine 3000-Euro-Bewährungsauflage. Das Gericht urteilte, er habe nie vorgehabt, die Rechnung zu bezahlen – also Betrug. Eine übrigens ebenfalls bestellte Photovoltaikanlage für rund 17 000 Euro hatte die Firma aus Delmenhorst nach Ausbleiben des Wärmepunmpen-Geldes nicht mehr eingebaut.

Angesichts der unbezahlten Rechnungen, des Offenbarungseides und seiner Angabe, in den vergangenen Jahren als Subunternehmer kaum Einnahmen in seinem Geschäft erzielt zu haben, interessierten sich Richter und Staatsanwalt mehrmals für die Frage, wie der Angeklagte eigentlich die ganzen anderen Dinge zahlen konnte: gemietete und auch offenbar gekaufte Autso – trotz fehlendem Führerscheins, angeblich einen Fahrer – wegen des fehlenden Führerscheins, sein tägliches Leben oder eben den Porsche Cayenne, für den er einen Kaufvertrag über 72 000 Euro bei der Zulassungsstelle vorgelegt hatte. Die Zusammenfassung seiner Antworten: Er arbeite seit Jahren an einem großen Abschluss, seine ihn beauftragende Firma hätte ihm ein Bar-Darlehen von 120 000 Euro gewährt. Und den Porsche hätte er noch gar nicht gekauft gehabt. Dass er gestohlen war, hätte er nicht gewusst. Bis zum Start des Prozess wegen Hehlerei und Falschbeurkundung mit diversen neuen Zeugen, vermutlich Ende des Jahres, bleibt der Mann wohl im Gefängnis. In das Urteil über drei Jahre Haft wurden die elf Monate Haft aus dem letzten Gerichtsverfahren einbezogen.