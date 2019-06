"Oilensanc" spielt am Samstag, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, im Waldpark in Sandkrug beim „Mittelalterlichen Treiben. Foto: Gemeinde Hatten

Sandkrug. Am Samstag, 29. Juni, 16 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr, veranstaltet der Verein Kultur & Tourismus Hatten im Waldpark in Sandkrug das „Mittelalterliche Treiben“, ein Event rund ums Mittelalter