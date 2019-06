Stenum. Horrorfilm oder Musikantenstadl? In der Stenumer Fachklinik müssen sich Bettnachbarn dank eines Unterhaltungssystems nicht auf ein Programm einigen. Das hat sogar in Dänemark Interesse geweckt – allerdings aus einem anderen Grund.

In den Patientenzimmern in der Stenumer Fachklinik herrscht Frieden, wie Susanne Langfeld von der Verwaltungsleitung sagt. Ihrer Ansicht nach liegt das auch daran, dass jeder Patient sein eigenes Entertainmentsystem am Bett hat. Also einen Bildschirm, auf dem eine Vielzahl von Fernseh-, Radiosendern und Zeitschriften sowie das Internet und Telefon genutzt werden kann. Auch der Menüplan ist einsehbar.

Besuch aus der Ferne

Für die Technik interessiert man sich auch in Dänemark. Eine Delegation des Universitätsklinikum Aalborg besucht deshalb die Stenum Ortho GmbH.

Warum sie ausgerechnet in die Ganderkeseer Bauerschaft gekommen ist? "Die Fachklinik hat eines der neuesten Entertainmentsysteme", erklärt Christian Leffler. Er arbeitet bei Siemens und ist zuständig für den Vertrieb der Technik.

Mit den derzeit vorhandenen Möglichkeiten sind die Patienten laut Langfeld bereits zufrieden. Rund 90 Prozent nutzen das System und bezahlen dafür einen gestaffelten Beitrag. Umsonst sind drei TV-Sender zu empfangen. Die Fachklinik nutzt das System seit Anfang 2018, es wird noch weiterentwickelt. Manchmal haben die Patienten auch Anregungen. Etwa der Wunsch nach mehr Kinder-Programmen – zum Teil geäußert von Erwachsenen wohlgemerkt, wie der IT-Leiter Oliver Keßler erzählt.

Noch Luft nach oben

Doch auch wenn in Stenum schon eine ziemlich aktuelle Version genutzt wird, ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Bald dürfen die Patienten vielleicht auch ihre Röntgenbilder und Akten auf dem Bildschirm einsehen oder konkrete Wünsche ans Personal schicken. Außerdem könnten sie zum Beispiel darüber abstimmen, ob ihnen das Essen geschmeckt hat.

An diesen Möglichkeiten hat die Delegation aus Dänemark besonders viel Interesse. Die Unterhaltungsangebote könnten eh nicht kostenfplichtig angeboten werden, erklären die Gäste. Denn in Dänemark sind solche Services sowieso kostenfrei.