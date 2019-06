Schlutter. In Schlutter wird ab 21. Juni sechs Mal Theater auf der Openair-Bühne gespielt: Gezeigt wird "Een Butler op'n Buurnhoff".

Um "Een Butler op'n Buurnhoff" geht es in dem Stück, das die Speelkoppel Hoyerswege ab Freitag, 21. Juni, auf der Freilichtbühne in Schlutter zeigt. Premierenbeginn ist um 19 Uhr auf dem Hof Hegeler an der Schützenstraße 8. Für die Aufführung der Komödie in drei Akten von Hans Schimmel gibt es diesmal keine Karten im Vorverkauf. Wer sich das Stück nicht entgehen lassen möchte, sollte frühzeitig kommen und sich Karten an der Abendkasse sichern.

Insgesamt sechs Termine

Nach der Premiere sind weitere fünf Vorstellungen geplant, davon eine am Nachmittag. Hier die Termine im Einzelnen: Samstag, 22. Juni, 19 Uhr, Sonntag, 23. Juni, 16 Uhr, vorher ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen, Mittwoch, 26. Juni, Freitag, 28. Juni, und Samstag, 29. Juni, jeweils 19 Uhr. Auch für diese Aufführungen gibt es keine Vorverkaufskasse.

Ergaunerte Subventionen

Darum geht es in dem Stück: Eigentlich ist Kuddl Dührkopp ein Kleinbauer, was seinen eigenen Grund und Boden angeht, auf der anderen Seite ein Experte, was EU-Subventionen betrifft. Dass er auf seinem Speicher Blanko- Formulare und eine Stempelsammlung des Katasteramts gefunden hat, war für ihn ein Wink des Schicksals. Auch seine Milchkühe vermehren sich auf wundersame Weise, zumindest auf dem Papier. Allerdings benötigt er die ergaunerten Subventionen nicht für sich, sondern für alle, denen es im Moment nicht so gut geht. Dazu zählt auch sein Freund, der Pfarrer Udo Glaser, der dringend Geld für ein neues Kirchendach braucht. Außerdem gewinnt Kuddls Schwester Birthe bei einem Preisausschreiben einen Butler für eine Woche.

Auch Koppelkinner dabei

Die Koppelkinner sind auch wieder mit dabei: Die Neun- bis 15-Jährigen zeigen "Schiet op Göhte Punkt Twee". Darsteller sind Nane Schlesier, Hennes Kreye, Sabrina Goldenstedt, Lena Richter, Lara Wohlers, Lena Schröder, Larissa Claußen, Merle Stöver, Keno und Mia-Hanne Wielewicki.