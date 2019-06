Hollen. Große Freude bei der Geschäftsleitung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ) Hollen in der Gemeinde Ganderkesee: Die Einrichtung erhält mehr Platz.

Das Regionale Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen soll erweitert werden. Dafür sprachen sich am Dienstagnachmittag einstimmig die Mitglieder des Kreisschul- und Kulturausschusses aus, die zur Sitzung das Wildeshauser Kreishaus verlassen und das RUZ aufgesucht hatten. Darüber hinaus beschloss der Ausschuss ohne Gegenstimme, die Stelle der Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens von aktuell 30 auf künftig 39 Wochenstunden aufzustocken und – vorbehaltlich der Entscheidung durch die Stadt Delmenhorst – zu finanzieren. Der jährliche Zuschuss soll ab Anfang 2020 um 20.000 Euro erhöht werden. Der Anteil des Landkreises beträgt dabei 10.900 Euro.

Ehemalige Asylbewerberunterkunft

Außerdem gab es ein einstimmiges Votum dafür, dem RUZ – wenn denn die Gesamtfinanzierung gesichert ist – einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 119 900 Euro für den Umbau und die Sanierung des Akademiehauses im Eingangsbereich zum RUZ-Gelände, das unter anderem auch als Asylbewerberunterkunft genutzt wurde, zu gewähren. Insgesamt rechnen die Geschäftsführerin sowie RUZ-Vorstandsmitglied Martin Brinkmann mit einem finanziellen Aufwand in Höhe von 320 000 Euro. Neben dem Zuschuss des Kreises hoffen beide auf knapp über 100.000 Euro von der Stadt Delmenhorst sowie LEADER-Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro. Die Gemeinde Ganderkesee stelle das Gebäude im Wert von etwa 86.000 Euro zur Verfügung.

Lob von allen Fraktionen

Für die Einrichtung am Holler Weg gab es nicht nur alle Ja-Stimmen, sondern auch Lob von allen Seiten. Arnold Hansen von den Freien Wählern Ganderkesee sprach beispielsweise nach der Sitzung von einer großen Erfolgsgeschichte. Hilko Finke von den Grünen aus Hude hob hervor, was es an vielfältigen Aktionen – auch außerhalb des Gebäudes – gebe, und bedauerte, dass die Gemeinde Hude aus Kapazitätsgründen immer noch nicht komplett mit ihren Schulklassen vertreten sei. Und Niels-Christian Heins von der FDP in Hatten betonte, „dass es hier geklappt hat, einen außerschulischen Standort zu schaffen“.

RUZ im Detail vorgestellt

Becker-Kückens und Brinkmann hatten zuvor über das Umweltbildungszentrum informiert, Projekte wie „Wirf mich nicht weg“ und das Feriensprachcamp beschrieben und darauf hingewiesen, wie sich das Zentrum – vor 24 Jahren gestartet – entwickelt hat: Bei nur wenigen Veranstaltungen habe es damals begonnen. „Inzwischen kommen jährlich 870 Schulklassen und Lerngruppen ins RUZ“, informierte die Geschäftsführerin. Dabei würden Schulen in Ganderkesee, Hude und Delmenhorst betreut. Für die anderen Landkreis-Kommunen gebe es den Außenstandort Huntlosen.

"Unheimlicher Koordinierungsaufwand"

„Wir haben inzwischen einen unheimlichen Koordinierungsaufwand“, erläuterte Brinkmann. Es gebe einige große Projekte, sehr viele kleine – „und wir haben noch viel vor“. Um das umzusetzen und noch mehr Umweltbildung anbieten zu können, sei die Zuschussanpassung und die bauliche Erweiterung beantragt worden. So soll im Akademiehaus beispielsweise eine Wand für einen größeren Seminarraum herausgerissen und zusätzlich ein weiterer Gruppenraum geschaffen werden – das Ganze barrierefrei.

Westermann moniert Parkplatzsituation

Günter Westermann (CDU) aus Meierhafe lobte wie alle anderen Kreistagsabgeordneten die Präsentation der RUZ-Leitung und bestätigte als langjähriges Kuratoriumsmitglied die Raumnot. Er wies noch einmal auf die notwendige Unterstützung durch die Stadt Delmenhorst und auf die derzeit noch mangelhafte Parkplatzsituation hin.