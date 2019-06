Dötlingen-Uhlhorn. Für viele Kunstinteressierte und Gartenfans ist die jährliche Kunst- und Handwerksausstellung „Sommertraum“ im Sommer ein beliebtes Ziel.

Im Krebs-Landgarten in Uhlhorn direkt an der Bundesstraße 213 – auf halber Strecke zwischen Delmenhorst und Wildeshausen – bestimmt auch in diesem Jahr wieder ein handverlesener Ausstellerkreis das Bild. Das Kunst- und Garten-Event findet am Samstag, 22. Juni, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt statt.

20 Kunsthandwerker und Aussteller

An beiden Tagen können sich die Besucher von den Arbeiten der 20 Kunsthandwerker und Aussteller inspirieren lassen. Im Ausstellungsgarten, auf der Diele und auf einem neuen Marktplatz zeigen die Akteure ihre künstlerisch gestalteten Objekte und handwerklich gefertigten Unikate. Zu sehen und zu erwerben gibt es unter anderem Dekorationen, Geschenkideen oder Gartenpflanzen. Den meisten Künstlern und Handwerkern kann man auch wieder bei ihrer Arbeit zuschauen. Dazu bietet die Gartenterrasse bei Kaffee und Kuchen einen Panoramablick auf das Geschehen.

Programm für Fans alter Autos und Motorräder

Aus zwei Gründen wird der „Sommertraum“ – allerdings nur am Sonntag – als weiteres Highlight zum Anziehungspunkt für Auto- und Motorrad-Fans: Auf dem Hof zeigen dann Hans Janßen und die Freunde historischer Autos den Besuchern 20 bis 30 Oldtimer und Youngtimer. Ebenfalls am Sonntag treffen sich auch die Motorradfreunde von Manfred Priwitzer mit ihren historischen Royal Enfield-Bikes zu einer Ausfahrt auf dem Ausstellungsgelände in Uhlhorn. Mit nunmehr 20 Ausstellern wächst die Zahl der Teilnehmer an diesem Wochenende im Vergleich zum Vorjahr gleich um ein Drittel.

Viele neue Aussteller

Zum ersten Mal präsentiert Andrea Gleinig im Garten ihre einfallsreichen Kunstobjekte aus Funden vom Strand, während Heike Hey dort ihre Trittplatten mit mediterranen und individuellen Mosaiken zeigt. Auch von der Klingenschärfe der handgefertigten Schneidwerkzeuge des Messermachers Jens Krössig können sich die Besucher im Garten überzeugen. Auf dem neu geschaffenen Marktplatz bieten Anja und Ute Brunkhorst ihre selbst gemachten Kompositionen mit Essig und Öl sowie Liköre, Fruchtaufstriche, aber auch Seifen und Dekorationen an. Zum Geschmackserlebnis werden sollen die deftigen Wurstspezialitäten aus dem Fleisch der eigenen Wasserbüffel von Sonja und Heiner Kieselhorst. Und wer zum Würzen von Suppen, Soßen und Gemüse den richtigen Kick sucht, findet gleich nebenan mit dem selbst konservierten Suppengemüse von Cornelia Razek eine raffinierte und schmackhafte Lösung.