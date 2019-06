Ganderkesee. Der Freundeskreis des Kulturhauses Müller zeichnet zusammen mit der regioVHS besonders gelungene Kunstwerke aus.

An dem Schüler-Kunstpreis konnten sich Kinder und Jugendliche aller Jahrgangsstufen beteiligen. Dr. Wiebke Steinmetz von der regiovhsVHS hat ihr Pokerface aufgesetzt. Sie lässt sich nicht anmerken, welches der Kunstwerke, die vor ihr auf dem Tisch liegen, mit einem Preis ausgezeichnet wird. Nur so viel: „Die Jurysitzung hat eine Stunde und 20 Minuten gedauert, wir waren uns also recht schnell einig“, sagt sie. Zur Jury gehören neben Dr. Wiebke Steinmetz auch noch Dr. Jens Kohne von der regioVHS, Nadja Groeger, Junge VHS, sowie die Freundeskreis-Vorstandsmitglieder Petra Holzapfel-Sperling und Matthias Fleischer. Am Freitag, 21. Juni, erfahren die kunstinteressierten Schüler um 19 Uhr im Haus Müller, ob sie mit ihrer Arbeit überzeugen konnten.

Kunstpreis wird 2019 zum 8. Mal vergeben

Der Ganderkeseer Schüler-Kunstpreis wird in diesem Jahr zum 8. Mal vergeben. Sechs Grundschulen, die Katenkamp-Schule und das Gymnasium Ganderkesee haben Arbeiten eingereicht. Das Motto: „Das bin ich“. Den überwiegenden Teil der 57 Arbeiten haben Grundschüler erstellt und auch genau das abgeliefert, was sich die Jury erhofft hat: Einblicke in ihr Leben – genauer gesagt, in ihre Hobbys.

Viele Jungen befassen sich gern mit Fußball, viele Mädchen mit Pferden, entsprechend sehen auch ihre Kunstwerke aus. Einige Schüler haben aber auch aufwendig gestaltete Gruppenarbeiten eingereicht – unter beweglichen Marienkäfer-Flügeln sind Bilder der Kinder zu sehen, zwischen Handabdrücken ist zu lesen, was die einzelnen Kinder ausmacht: „Ich kann gut lesen“, steht dort, oder: „Ich bin der Klassenclown“. Andere haben den Blick in die Zukunft gerichtet und überlegt, wer sie wohl in 20 Jahren sein könnten: Anwältin, Polizist oder Fußballer.

Beeindruckende Arbeiten eingereicht

Bei den älteren Schülern sind gleich mehrere beeindruckende Arbeiten eingereicht worden: „Einige Schüler muss man wirklich ermutigen, in diese Richtung weiterzugehen“, so Dr. Wiebke Steinmetz mit Blick auf ein Ölgemälde, dass das Porträt einer jungen Frau zeigt. Sie hätte sich etwas mehr Beteiligung an dem Wettbewerb gewünscht, im vergangenen Jahr hatten sich mehr Schüler aus mehr Schulen beteiligt. Die Sieger werden am Freitag verkündet, sie können sich dann über Kunst-Materialien und Gutscheine freuen.