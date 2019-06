1200 Schüler bilden in Ganderkesee stimmgewaltigen Ganterchor CC-Editor öffnen

Andrea Andrianova (rechts) dirigierte mehr als 1200 Schüler: Die Mädchen und Jungen hatten unter anderem einen Gospelsong und ein plattdeutsches Lied einstudiert. Foto: Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee . „Singen ist `ne coole Sache, etwas was ich gerne mache“, schmetterten am Dienstagvormittag mehr als 1200 Kinder beim Gantersingen auf dem Schulcampus in Ganderkesee aus voller Kehle.