Schönemoor/Altengraben. Im Ganderkeseer Rat fällt am Donnerstag, 20. Juni, unter anderem die Entscheidung über das geplante Bauland "Schönemoor – westlich Zum Altengraben".

Die Bürgerinitiative Schönemoor/Altengraben lässt nicht locker und wehrt sich auch vor der entscheidenden Ratssitzung am Donnerstag, 20. Juni, ab 18 Uhr gegen die bisherigen Pläne für ein Bebauungsgebiet "Schönemoor – westlich Zum Altengraben". Die Initiative fühle sich außerdem von der SPD, CDU und Gemeindeverwaltung nicht genug beachtet, moniert Altengraben-Anwohnerin Bonté Rippena, die ankündigt, mit einer größeren Abordnung bei der Ratssitzung im Ganderkeseer Rathaus mit dabei zu sein. Gegen diese Aussagen wehren sich die beiden Fraktionen und auch die Verwaltung.

Ärger über Aussagen der SPD

Die Bürgerinitiative ärgert sich einem offenen Brief an die SPD Ganderkesee zufolge auch über Aussagen des stellvertretenden Vorsitzenden Rolf Oetken in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz am 5. Juni. Es würde nicht den Tatsachen entsprechen, dass, wie angedeutet, Rinder allein aus dem Grund in den Stall von Bernfried Lüdeke getrieben worden, um das geplante Baugebiet zu verhindern, heißt es seitens der Initiative.Wörtlich schreibt die Gruppe: "Wider besseren Wissens werden Falschinformationen verbreitet, um ein Baugebiet ,durchzudrücken'."

Bürgerinitiative für mehr Naturschutz

Die Bürgerinitiative sei nicht generell gegen die Bebauung, setze sich aber für mehr Naturschutz ein, sagte Bonté Rippena zuletzt im Fachausschuss. Der Vorschlag, auf zwei bis drei Bauplätze zu verzichten und Bebauung nur bis zur südlichen Grenze des Grundstücks, auf dem bereits ein Haus steht, habe keinerlei Beachtung gefunden. Darüber hinaus habe die Bürgerinitiative per E-Mail Unterlagen mit der Bitte um Stellungnahmen an alle Fraktionen geschickt. Abgesehen von SPD und CDU hätten alle geantwortet.

Reaktionen von SPD, CDU und Verwaltung

Kommentar von SPD-Fraktionschef Werner Brakmann: "Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Argumente sind ausgetauscht. Wir müssen abwägen und haben uns für Bauland ausgesprochen." Ralf Wessel, Fraktionsvorsitzender der CDU, betont, eine Missachtung seitens der Fraktion entbehre jeder Grundlage. „Wir haben die Bürgerinitiative zu einem Gespräch in einer Fraktionssitzung gehabt und ausführlich diskutiert. Darüber hinaus habe ich diverse Telefonate mit Frau Rippena geführt“, erläutert Wessel, der mit seinen Fraktionskollegen lange debattiert und ebenfalls Vor- und Nachteile abgewogen habe. Außerdem habe er im Fachausschuss direkt auf Fragen der Bürgerinitiative geantwortet.

"Mehrere Treffen im Rathaus"

Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeverwaltung, spricht von mehrfachen Treffen mit Familie Rippena im Rathaus während des ganzen Verfahrens. In Teilen hätten ihre Vorschläge auch Berücksichtigung in der Planung gefunden, allerdings nicht alle Forderungen. Man müsse abwägen und urteilen. Und dabei habe die Gemeinde den Vorschlag für ein Baugebiet gemacht.

Jüngstes Ergebnis pro Bauland

Zum jüngsten Abstimmungsstand beim Thema Altengraben: Die Grünen, die FDP, die Freien Wähler, die UWG und Susanne Steffgen (Linke) lehnen Bauland zwischen den Straßen Zum Altengraben und Zum Königsfarn ab. CDU und SPD stehen hinter der Baulandplanung.

Weitere Themen im Rat

Auf deutlich weniger Probleme stoßen Politik und Verwaltung anscheinend beim Bebauungsplan 251 "Schierbrok – westlich Schierbroker Mühlenweg". Zuletzt gab es im Ausschuss für Gemeindeentwicklung ein klares Votum mit elf zu zwei Stimmen für den Plan. Weitere Themen im Rat:

- Änderung im Bebauungsplan "Bargup", weil die GSG Oldenburg ein Mehrfamilienhaus und ein Reihenhaus bauen möchte,

- Fortführung der Straßenbeleuchtung entlang der Bergedorfer und der Dehlthuner Straße,

- Bau einer neuen Fahrradstandanlage an der Grundschule Dürerstraße,

- Änderung der Entgeldordnung der Gemeinde Ganderkesee für die Benutzung des Freibads, des Hallenbads und der Sauna sowie

- Erster Nachtragshaushaltsplan 2019.