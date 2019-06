Harpstedt/Wildeshausen. Als die Betreiberin eines Fahrradgeschäfts in Harpstedt den Diebstahl eines Pedelecs bemerkte, schwang sie sich selbst aufs Fahrrad.

Noch nie war ein Fahrrad aus dem Laden verschwunden – und das sollte auch so bleiben. Also fuhr die 60 Jahre alte Frau durch den Ort, schaute sich an der Badeanstalt um, an den Supermärkten, stieg dann ins Auto und suchte die Straße nach Wildeshausen ab. Dann, an einer Bushaltestelle, erkannte sie ihr Elektro-Rad. Der mutmaßliche Dieb saß daneben. Offenbar hatte er sich ausruhen müssen, weil er den Schalter für die elektrische Unterstützung nicht gefunden hatte.

Täter war „ordentlich und hilfsbereit“

Dieser Mann ist jetzt vom Amtsgericht Wildeshausen wegen insgesamt zwei Diebstählen zu viereinhalb Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Es kam ihm im Urteil zugute, dass er der viel schmächtigeren 60-Jährigen gegenüber keineswegs aggressiv auftrat, ihr das Fahrrad problemlos herausgab, sich sogar „ordentlich und hilfsbereit“ verhalten hätte. Er hatte zwar behauptet, dass er das E-Rad von einem Unbekannten für 500 Euro erstanden habe, die Fahrradladenbetreiberin ließ sich davon aber nicht beirren: „Ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht glaube, das ist meins.“ Auch für die Richterin war die Kauf-von-Unbekannt-Version kein Thema: Warum sollte der Sozialhilfeempfänger so viel Geld dabei gehabt haben? Und vor allem: Warum stand sein Fahrrad mit plattem Reifen nach dem Diebstahl direkt gegenüber des Fahrradgeschäftes?

Angeklagter bereits mehrfach vorbestraft

Der 2012 aus Polen gekommene Angeklagte hat hier nicht sein Glück gefunden. Früh verlor er seinen Führerschein, dann seine Jobs. Danach wurde er noch zweimal wegen Trunkenheitsfahrten ohne Fahrerlaubnis verurteilt, ein weiteres Mal, als er sein Auto einfach irgendwo unangemeldet abstellte.

Jetzt stand er auch vor Gericht, weil er betrunken aus einem Supermarkt eine Flasche Ouzo hatte mitgehen lassen. Es sei offensichtlich: Der Mann hat ein gravierendes Alkoholproblem, dazu Schulden, unter anderem aus mittlerweile fünf Gerichtsverfahren, und eine miese Wohnung. Vielleicht geht es aber doch noch aufwärts mit dem 53-Jährigen: Eine stationäre Alkoholtherapie hat er inzwischen hinter sich gebraucht, er nimmt an einem täglichen Deutschkurs teil, sein Bewährungshelfer hatte ein paar hoffnungsvolle Worte für ihn übrig, ein Freund hilft ihm auf Ämtern und war ihm auch im Gericht eine Stütze. Das Gericht honorierte dies, entschied sich vielleicht ein letztes Mal gegen eine Haftstrafe ohne Bewährung. Zusätzlich verurteilte es ihn zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Das Pedelec landete nach einem kurzen Werkstattcheck wieder im Verkaufsraum. Einen Schaden hatte es nicht erlitten auf der kurzen Ausfahrt. Inzwischen hat das Zweirad legal den Besitzer gewechselt. Übrigens: Der Ehemann der 60-Jährigen, der damals kurz nach seiner Gattin auch an der Bushaltestelle eintraf, kann es immer noch nicht fassen, dass sie den breitschultrigen Dieb alleine ansprach und die Herausgabe des Rades einforderte. „Stimmt“, sagte sie, „das war vielleicht leichtsinnig. Aber darüber habe ich nicht nachgedacht, ich wollte einfach nur das Rad zurück“.