Ganderkesee. Eine Delegation aus Ganderkesees polnischer Partnerstadt Pułtusk weilt für zwei Tage zu Besuch in der Gantergemeinde. Ein enthülltes Schild macht die Freundschaft für jeden sichtbar.

Die noch junge Freundschaft zwischen Ganderkesee und der polnischen Partnerstadt Pułtusk ist durch eine symbolische Geste weiter gefestigt worden. Die Oberhäupter beider Kommunen haben gestern Abend eine Tafel am Eingang des Ganderkeseer Rathauses enthüllt. Im vergangenen Jahr war die Partnerschaft förmlich besiegelt worden. Pułtusk ist nach dem französischen Château-du-Loir die zweite Partnerstadt Ganderkesees. Dem wird ab sofort mit dem neuen Schild, das mit den Farben und Sternen der Europaflagge unterlegt ist und die Namen beider befreundeten Kommunen trägt, Rechnung getragen.

Jetzt auch eine Partnerstadt im Osten

Enthüllt wurde das Schild gestern von Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken und ihrem polnischen Amtskollegen Wojciech Gregorczyk. Das neue Schild dokumentiere auch nach außen, „dass wir eine Partnerstadt im Westen und eine im Osten haben. Pułtusk ist eine gute Ergänzung zu Château-du-Loir“, so Gerken.

Gregorczyk führt eine fünfköpfige Delegation an, die am heutigen Dienstag einen zweitägigen Besuch in der Gantergemeinde abschließt. „Die Partnerschaft gewinnt immer mehr an Tempo“, sagte der Bürgermeister. Man sei sehr neugierig auf den ersten Besuch einer größeren Reisegruppe aus Ganderkesee im September. Die Vorbereitung dieses Besuchs war vor der kurzen Enthüllungszeremonie auch Gegenstand eines zweistündigen Arbeitsgespräches im Rathaus.

Besucher von Großbaustelle beeindruckt

Zu Beginn eines vollen Tagesprogramms wurde gestern Morgen eine Besichtigungsfahrt durch die Gemeinde unternommen. Besonders beeindruckt habe sich ihr Amtskollege dabei von der Freibadbaustelle am Heideweg und der erheblichen Investition, die dort getätigt wird, gezeigt, berichtete Alice Gerken. Der Pułtusker Bürgermeister habe angekündigt, zur Wiedereröffnung des Freibads wieder nach Ganderkesee zu kommen.

Am heutigen zweiten Besuchstag wird die polnische Delegation an der Veranstaltung „Junge Ganter singen“ teilnehmen und Schulen besuchen. Anschließend steht ein Ausflug zum Auswandererhaus in Bremerhaven auf dem Programm, ehe es am Mittwoch wieder zurück in die Heimat geht.

Noch freie Plätze für Reise nach Pułtusk

Für die Reise nach Pułtusk vom 19. bis 24. September sind noch Anmeldungen möglich. Diese nimmt Hauke Gruhn vom Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit an. Unter Telefon (0 42 22) 44-102 oder der Mailadresse h.gruhn@ganderkesee.de steht er zudem für Fragen zur Verfügung. Neben den vollständigen Kontaktdaten wird um freiwillige Angaben wie Alter oder Sprachkenntnisse gebeten, um eine passende Vermittlung in die Familien zu erleichtern, sofern kein Hotelaufenthalt – auf eigene Kosten – gewünscht ist. Abfahrt nach Pułtusk ist voraussichtlich am Donnerstagabend, 19. September.