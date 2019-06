Bergedorf/Dötlingen . Am Sonntag, 23. Juni, findet in der Reihe "Dötlinger Gartenkultour" wieder ein Aktionstag statt.

Was für eine Ruhe und was für ein Blick in einen riesigen Garten. Man hört lediglich das Summen von Bienen, das Brummen von Hummeln und das eine oder andere leise Gespräch von Besuchern der Bergedorfer Stauden-Oase von Christa und Heinz Werner Tönjes, die erneut beim Aktionstag der „Dötlinger Gartenkultour“ mitmachen und Garten und Café öffnen. Geplant ist die Großveranstaltung für Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr.

Musik in der Stauden-Oase

Die Familie Tönjes, die an der Straße Zur Feldhorst 11, zu Hause hat, bietet diesmal aber nicht nur bunte Blumen und leckeren Kuchen. Vielmehr gibt es auch Musik. Zwischen 13 und 15 Uhr treten Markus Häger und Thomas Schlegel auf, um Songs von Liedermachern und eigene Kompositionen zu präsentieren.





Seit 2011 laden Kunsthandwerker, Gastronomen, Gartenbaubetriebe und einige Privatgärten drei Mal im Jahr in erster Linie in die Gemeinde Dötlingen, aber unter anderem auch nach Bergedorf, Sandhatten und Simmerhausen ein. Dort werden dann Ateliers, Gärten und Küchen geöffnet.

Radtour und Führungen

Während des Aktionstages wird es auch wieder einen Informationsstand an der Parkplatzanlage „Zur Loh“ in Dötlingen geben, an dem die Gästeführer für Auskünfte zur Verfügung stehen. Von dort starten auch drei Führungen, zwei um 11 Uhr und eine um 14 Uhr. Zunächst werden eine Radtour (Kosten: sechs Euro) sowie eine Führung durch die Künstlerkolonie Dötlingen (vier Euro) angeboten, bevor sich später ein Dorfspaziergang (drei Euro) anschließt.

"Gartenkultour"-Beton für Blick in Gärten

Kostenlos ist der Blick ins Grüne nicht: Um in die Privatgärten zu gelangen, benötigen Besucher den „Gartenkultour“-Button. Er kann für fünf Euro in allen Gärten erworben werden. Er gilt sowohl für den Aktionstag am 23. Juni als auch für den Aktionstag am Donnerstag, 3. Oktober.

Cafés geöffnet

Gastronomische Betriebe sind ebenfalls geöffnet. So gibt es Kaffee und Kuchen beispielsweise im Heuerhaus-Café, im Dötlinger Hof, auf dem Gut Altona, dem Hof Schweers sowie dem Gartencafé Iserloy, dort, wo man auch Swin-Golf spielen kann.

Von Goldschmiede bis Skulpturengarten

Künstlerisch Interessierte können unter anderem die Goldschmiede von Sylvia Collins, Textildesign/Weberei von Brigitte Becker oder den Bildhauer Hossein Razagi besuchen. Geöffnet sind laut Veranstalter außerdem die „Geveshauser Blickfänge“ von Gerd Battermann, die Galerie „De Moler“ von Friedrich Lüers sowie das Atelier und der Skulpturengarten von Anne Hollmann.

Nähere Informationen gibt es unter www.doetlinger-gartenkultour.de. Auf der Homepage sind unter anderem auch vier Vorschläge für Touren – zum Beispiel mit dem Rad – aufgelistet.