In Bissel von Sonne geblendet und gegen Baum geprallt CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Jörn Martens

Grossenkneten-Bissel. Auf rund 15.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Sonntagabend bei einem Unfall in Bissel in der Gemeinde Großenkneten entstanden ist.