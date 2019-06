Wildeshausen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erläutert in Wildeshausen seine Pläne für eine Grundrente und kündigt ein neues Gesetz für bessere Löhne in der Pflege an. Auch in anderen Bereichen sehe er noch Handlungsbedarf.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verspricht bessere Löhne in der Pflege. Bei einer Diskussionsrunde in der Gildestube Wildeshausen am Freitagabend auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag kündigte er an, am kommenden Mittwoch einen entsprechenden Entwurf im Bundeskabinett einzubringen.

„Gute Löhne in der Pflege“-Gesetz soll das heißen und „allgemeinverbindliche Löhne“ in der Branche bringen, sagte Heil. Dafür ist bereits am Freitag die Bundesvereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche gegründet worden, dem unter anderem Awo, ASB oder der Diakonische Dienstgeber Niedersachsen angehören. Der Arbeitgeberverband soll mit der Gewerkschaft Verdi einen verbindlichen Tarifvertrag aushandeln. Im Falle eines Scheiterns kündigte Heil einen Plan B an: Lohnuntergrenzen für qualifizierte Arbeitskräfte. „Wir werden zu besseren Löhnen kommen“, versicherte der Minister. Ohnehin sei es ihm ein Anliegen, die Tarifbindung zu stärken. Dass es in der Pflege Mindestlöhne benötige, hatte er zuvor als „Schande für Deutschland“ bezeichnet und eine konzentrierte Aktion Pflege gefordert.

Respekt vor Lebensleistung

Ein weiteres zentrales Thema war die Grundrente, für die sich Hubertus Heil derzeit einsetzt: Wer mindestens 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, soll in Zukunft einen Rentenaufschlag bekommen. Die CDU fordert dabei eine Bedürftigkeitsprüfung, die die SPD ablehnt. „Wir brauchen nach einem Leben harter Arbeit eine ordentliche Alterssicherung“, sagte Heil; von seinem Vorhaben würden rund drei Millionen Menschen profitieren, 80 Prozent davon Frauen. Da gehe es auch um den „Respekt vor der Lebensleistung“. Er werde daher keine faulen Kompromisse eingehen, versicherte der Minister. Beim Thema Rente dürfe es nicht um Bedürftigkeit gehen: „Das ist ein Kernversprechen des Sozialstaates.“

Die Beschäftigten von heute müssen auch morgen Arbeit haben. Hubertus Heil

Gleichzeitig müssten die Weichen gestellt werden, um auf den aktuellen Strukturwandel, Stichwort Digitalisierung, zu reagieren. Heil rechnete vor, dass zwar in den kommenden sechs Jahren 1,3 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, gleichzeitig jedoch 2,1 Millionen neue entstehen würden. „Die Arbeit wird nicht ausgehen“, sagte Heil. Vor allem im sozialen Bereich wie eben der Pflege, der Gesundheit oder Bildung werde der Bedarf steigen. Umso wichtiger sei, dass hier bessere Löhne gezahlt und bessere Arbeitsbedingungen geschafft würden. Doch auch in sich wandelnden Branchen sei wichtig, dass etwa durch Weiterbildungen weiterhin Qualifizierungen erworben würden. „Die Beschäftigten von heute müssen auch morgen Arbeit haben“, bekräftigte Heil. Gleichzeitig müsse aus dem technischen Fortschritt auch ein sozialer werden. Da bezog Heil auch Arbeiter aus dem Ausland mit ein und pochte auf den Leitsatz: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Die Eckpunkte für das Arbeitnehmer-Entsendegesetz stünden, im Herbst wolle sein Haus den Gesetzentwurf vorlegen. Um Missbrauch der Arbeitnehmerfreizügigkeit einzudämmen, bedürfe es auch einen Verfolgungsdruck. „Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt“, forderte er und verwies auf die geplante Aufstockung des Zolls. Genauso müssten Selbständige in das System der Altersabsicherung einbezogen werden – dann sei gar nicht mehr entscheidend, ob sie abhängig beschäftigt seien.



Handlungsbedarf bei Inklusion

Handlungsbedarf sah Heil außerdem beim Thema Inklusion, das „Jahrzehnte zu spät“ angegangen worden sei. Hier müsse auch ein gesellschaftliches Umdenken einsetzen, noch zu wenige Menschen mit Behinderung würden trotz Qualifikationen in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Hierfür kündigte er eine Aufklärungskampagne an. Werkstätten solle es jedoch nach wie vor geben.

Angesichts des höchsten Standes von sozialversicherungspflichten Arbeitsverhältnissen seit der Deutschen Einheit, eine Arbeitslosenquote von unter fünf Prozent bezeichnete sich Hubertus Heil als durchaus glücklichen Arbeitsminister. Deutlich wurde jedoch auch, dass es noch einige Baustellen gibt. Da verwies er auch auf einen „verfestigten Sockel“ von Langzeitarbeitslosen.

Willy-Brand-Medaille für Evelyn Goosmann

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt Evelyn Goosmann noch die Willy-Brandt-Medaille von Hubertus Heil überreicht. Die Medaille ist die höchste Auszeichnung der SPD. Goosmann war 21 Jahre lang im Wildeshauser Stadtrat und 19 Jahre Fraktionsvorsitzende.