Wildeshausen/Oldenburg. Vor dem Abschluss steht ein Prozess vor der Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts gegen einen 18 Jahre alten Wildeshauser wegen versuchten Mordes.

Der Vorsitzende Richter der Jugendkammer teilte mit, beim auf den 20. Juni verschobenen nächsten Verhandlungstermin das Urteil zu verkünden.

Hammerschläge auf den Hinterkopf

Der junge Mann soll im vergangenen Dezember einen 44-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Hammer auf Hinterkopf und Oberarm geschlagen haben, um ihn kampfunfähig zu machen. Er hätte den Tod des 44-Jährigen „billigend in Kauf genommen“, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Anschließend habe der Schüler dem Mann Geld und Wertsachen stehlen wollen.

Opfer kann Täter noch in die Flucht schlagen

Der 44-Jährige allerdings war nach den Schlägen – verletzt aber nicht in Lebensgefahr – noch in der Lage, sich zu wehren, dem Angreifer den Hammer abzunehmen und ihn in die Flucht zu schlagen. Der Prozess gegen den 18-Jährigen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch am dritten Verhandlungstag, waren keine Zuschauer oder Medienvertreter im Saal zugelassen. Das Gericht will mit dieser Maßnahme „schutzwürdige Interessen“ des Angeklagten aber auch des als Nebenkläger auftretenden Opfers respektieren. Erst für die Urteilsverkündung werden sich die Türen zum Saal für die Allgemeinheit wieder öffnen.