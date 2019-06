Kabewirrwarr und Bandsalat: Eckhard Smith (links) und Holger Schobert bei der Rettung eines alten Tonbandgeräts. Archivfoto: Birgit Stamerjohanns

Ganderkesee. „Reparieren statt Wegwerfen“ – so lautet am Dienstag, 18. Juni 2019, wieder das Motto beim nächsten Ganderkeseer Repair-Café im Werkraum der Schule am Habbrügger Weg 4.