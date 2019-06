Ganderkesee. Eine erfolgreiche Ponyreiterin vom Schiebroker Reitverein zeigt das dk-Nostalgiebild.

Beim Ponny-Springreiten machte diese junge Reiterin vom Schierbroker Reitverein am Sonntag, 4. August 1996, eine besonders gute Figur. Sie belegte bei dem Turnier im Ponyreiten den ersten Platz. Mit so viel Talent wird sie im Anschluss an diesen Sieg zusammen mit ihrem Pferd mit Sicherheit noch mehr Preise gewonnen haben.

Wer die Person auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Auf dem Foto vom 11. Juni hat Marlies Gellermann ihren Schwager Siegbert Klöpzig erkannt. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.