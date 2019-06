Hoykenkamp. In der Kita "Schatzinsel" in Hoykenkamp gab es am Mittwochnachmittag den inzwischen 13. Neubürgerempfang für Babys und Eltern der Gemeinde Ganderkesee.

Die einen wollten sich über Krippenplätze und Anmeldeverfahren erkundigen, die anderen interessierten sich für die Räume in der Hoykenkamper Kindertagesstätte „Schatzinsel“, und einige kamen einfach so, um einen Überblick zu bekommen, was die Verwaltung den jüngsten Bürgern der Gemeinde alles so bietet: Meike Saalfeld, Organisatorin des inzwischen 13. Neubürgerempfangs für Babys und ihre Eltern, kurz: „Neubabyempfang“, zählte rund 30 Kinder, die am Mittwochnachmittag mit ihren Müttern in die Kita kamen. Bei vielen war auch der Papa mit dabei, bei einigen auch Oma, Bruder oder Schwester.

Wie sieht es mit "Nachrückern" aus?

Ohne Kind folgte Kati Neumann der Einladung der Gemeinde. Denn Tochter Liana, acht Monate alt, musste krank das Bett hüten. Die Ganderkeseerin, gebürtig aus der Uckermark, wollte Genaueres über das Thema „Nachrücker“ wissen – über Kinder, die nach dem 1. Oktober geboren wurden und später einen Platz bekommen, der nicht unbedingt auf dem Wunschzettel steht.

Auch zwei Tagesmütter dabei

Nadine Budde, ursprünglich aus Großenkneten und seit März 2018 in Schierbrok zu Hause, besuchte mit ihrem vier Monate alten Mats den Neubabyempfang. Ihr Plan: Sie möchte möglicherweise schon ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes wieder als Krankenschwester arbeiten und stellte die Frage: Kinderkrippe oder Tagesmutter? Bei der Antwort konnten ihr unter anderem die beiden Tagesmütter Vanessa May aus Rethorn und Manon Lindemann aus Hohenböken behilflich sein, die erstmals beim Empfang zur Seite standen und den frischgebackenen Eltern jede Menge Informationen mit auf den Weg geben konnten.





Alke Henschens aus Ganderkesee, die früher in Delmenhorst wohnte und gestern alles rund um das Thema Kita wissen wollte, hatte neben dem viereinhalb Monate alten Bosse auch ihre Schwiegermutter Linda Scherschanski mitgebracht. Sie hofft darauf, dass ihr Enkelkind einen Platz ganz in der Nähe in der Kita südlich Oldenburger Straße bekommt. Noch mehr Verstärkung hatte Aileen Hrabowji aus Bookholzberg zur Seite: Die Mutter des neun Monate alten Jonte kam mit Ehemann Benjamin und Sohn Milan, drei Jahre alt.

Deutlich mehr Jungen

Organisatorin Meike Saalfeld hatte im Vorfeld die Eltern von 124 Kindern angeschrieben, die zwischen dem 1. September vergangenen Jahres und dem 28. Februar dieses Jahres geboren wurden. Dabei waren die Jungen gegenüber den Mädchen mit 77 zu 47 wieder klar in der Mehrheit. Zum Vergleich: Beim zwölften Empfang notierte Meike Saalfeld 53 Jungen und 44 Mädchen.

Von Büchern bis "Café Kinderwagen"

Es gab wieder ausreichend Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und zu gemeinsamen Gesprächen bei Kaffee und Kuchen. Und so manche Info nahmen die Mütter und Väter auch mit – über den Tagesablauf in einer Krippe zum Beispiel, über Bücher für die Kleinsten und darüber, was es mit dem „Café Kinderwagen“ auf sich hat.