Ganderkesee. Erste Wasserratten im Sommer 1985 zeigt das dk-Nostalgiebild.

Als es endlich das erste Mal im Jahr richtig warm wurde, haben die ersten Wasserratten am Donnerstag, 4. Juli 1985, direkt das Freibad in Ganderkesee aufgesucht. Dort gab es genügend Platz, um sich abzukühlen – denn allzu viele Menschen haben sich an diesem Tag noch nicht ins Wasser getraut.

Bernd Logemann hat auf dem Foto vom 8. Juni gleich mehrere Personen erkannt: Stientje Logemann mit Pony Sharon, Sandra Jüchter, Stefanie Kruse, Meike Timmermann, Kerstin Kruse und Marlene Wienert sind darauf zu sehen gewesen.