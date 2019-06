Ganderkesee. Kabarettistin Anka Zink kommt am 27. Juni nach Ganderkesee.

Ein höllischer Spaß für alle, die böses Kabarett mögen, Vorurteile lieben und Ungerechtigkeit hassen – so haben Kritiker über das Bühnenprogramm "Das Ende der Bescheidenheit" geurteilt, das die Kabarettistin Anka Zink am Donnerstag, 27. Juni, in Ganderkesee vorstellt. Die Veranstaltung in der Kleinkunstreihe der regioVHS beginnt um 20 Uhr in der Mensa der Oberschule in Ganderkesee.

Alles super

Darum geht's: Überall locken Supermodels, Supertalents, Superfood, Superserien, Supereinschaltquoten, Superschnäppchen, Super Bowl, Supervisoren, Superklima und Supersex. Alle sind super fit, super talentiert, super schön, super jung, super geil und super laut. Die Normalos sind weg.

In vielen TV-Formaten

Anka Zink gilt als eine der besten und erfolgreichsten Kabarettistinnen Deutschlands. Ihre eigenen Solo-Bühnenprogramme führten die Entertainerin im Laufe ihrer Karriere durch die ganze Republik und in die unterschiedlichsten TV-Formate wie zum Beispiel: "Blond am Freitag" (ZDF), "Genial daneben" (Sat 1), "Sieben Tage sieben Köpfe" (RTL), "Mitternachtsspitzen" (WDR), "Lady s Night" (WDR) und "Spätschicht" (SWR). Neben CD-Veröffentlichungen und Büchern unterstützt Anka Zink als Creative Coach hinter den Kulissen Comedians und Kabarettisten wie zum Beispiel Mirja Boes, Sascha Korf, Ruth Moschner, Dave Davis, Eckart von Hirschhausen, Vince Ebert und einige andere.

Karten kosten 22 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.regioVHS.de.