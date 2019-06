Wildeshausen. Mit Philipp Hogeback als neuem Schaffer und Jan Hoffrogge als neuem König stehen bei der Wildeshauser Schützengilde die neuen Träger von Amt und Würde 2019 fest.

Tausende Zuschauer haben am Dienstagabend im Krandel verfolgt, wie die Schützen ihren neuen Gildekönig ermittelt haben. Zuvor waren die rund 3000 Schwarzröcke unter klingendem Spiel mehrerer Orchester rund eine Stunde lang von der Herrlichkeit durch die Stadt zum Krandel gezogen. Am Morgen des „Pfingstdienstags“ waren bereits 110 neue Rekruten in die Schützengilde aufgenommen worden. 28 Anwärter schossen am Dienstagabend in vier Gruppen um die Königswürde.

Vier Finalisten

Im Finale standen Jan Hoffrogge, Jens Liebert, Andreas Grüter sowie Tobias Müller. Erst gegen 20 Uhr gelang es Hoffrogge, den Papagoy von der Stange zu holen.

Zweimal stand der neue König in den Vorjahren bereits im Finale. Hoffrogge ist seit 2009 Mitglied in der Gilde und seit 2004 im Spielmannszug. Er stammt aus Dötlingen, ist verheiratet mit Frederike Hoffrogge und arbeitet als Außendienstmitarbeiter. Er gehört der Kompanie Westertor an.

Neues Schafferpaar vorgestellt

Das neue Schafferpaar, Birte und Philipp Hogeback, wurde vom General der Gilde, Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, gemäß der Tradition erst um Mitternacht der Menschenmenge vor dem Rathaus vorgestellt. Vom Beruf ist Hogeback, der auch gebürtiger Wildeshauser ist, Verwaltungsfachwirt bei der Stadt Wildeshausen. Auch seine Gattin arbeitet in der Wildeshauser Verwaltung.