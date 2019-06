Falkenburg. Das Laurentius Hospiz Falkenburg baut an, zwei neue Gästezimmer kommen hinzu. Am 15. Juni wird Sommerfest gefeiert.

„Wir sind ein Lebenshaus, mit allen Facetten.“ Das sagt Kim Friedrichs, die bei der Mission Lebenshaus gGmbH für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mit Blick auf das Laurentius Hospiz in Falkenburg. „Hier wird gelacht, gelebt, aber auch geweint und getrauert, das gehört alles mit dazu.“ Die Sprecherin der Trägergesellschaft von insgesamt vier Hospizen im Nordwesten möchte damit das bei vielen festsitzende Klischee zurechtrücken, dass ein Hospiz vor allem ein bedrückender Ort sei, in dem nur die Tränen fließen.

Wohnküche wird erweitert

Ein Eindruck von der mit möglichst viel Lebensqualität im letzten Lebensabschnitt verbundenen Hospizarbeit soll der Öffentlichkeit mit einem Sommerfest im Garten des im Jahr 2012 eröffneten Laurentius Hospizes vermittelt werden. Dazu sind alle Interessierten am Samstag, 15. Juni, von 14.30 bis 18 Uhr eingeladen. Bei der dann möglichen Besichtigung des Hauses kann auch ein Blick in die Wohnküche als dem zentralen Begegnungsort im Hospiz geworfen werden. Dieser Bereich soll laut Friedrichs im kommenden Jahr erweitert werden. Außerdem sei geplant, mittels eines Anbaus die Zahl der Gästezimmer von acht auf zehn zu erhöhen.

Spiel und Spaß für Kinder beim Sommerfest

Am Samstagnachmittag gehört unter anderem ein Auftritt der benachbarten Tanzschule Ute Wessels zum Unterhaltungsangebot des Sommerfests. Ehrenamtliche Mitarbeiter und die Grundschule Habbrügge werden das Fest musikalisch begleiten. Für Kinder gibt es den ganzen Nachmittag über verschiedene Spiel- und Spaßangebot vom Stockbrot bis zum Kinderschminken. Bei Kaffee und Kuchen oder der Bratwurst vom Grill können sich die Gäste gemütlich austauschen und zudem auf einem kleinen Markt allerhand entdecken, kündigt das Hospiz an.

Ein für den Vortag, Freitag, 14. Juni, vom Förderverein des Laurentius Hospizes und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde geplantes und bereits auf Plakaten beworbenes Benefizkonzert im Timotheus-Haus in Stenum mit der Gruppe Liederfolk muss wegen einer Erkrankung verschoben werden. Ein Nachholtermin werde rechtzeitig bekannt gegeben, so Helmfried Röder von Liederfolk.

Große Nachfrage nach Plätzen im Hospiz

„Die Nachfrage nach einem Platz im Hospiz ist groß“, sagt Kim Friedrichs. Um dem Bedarf, der sich in der Anfrageliste der Einrichtung widerspiegelt, besser gerecht werden zu können, erweitert die Mission Lebenshaus das Platzangebot im Laurentius Hospiz um zwei Gästezimmer. „Wir hoffen, mit dem Anbau Ende 2019/Anfang 2020 beginnen zu können“, sagt Friedrichs. Der weitere Fortschritt des Projekts sei dann auch von der Witterung abhängig, ein Eröffnungsdatum deswegen noch nicht genau vorherzusagen.

Der Aufenthalt im Hospiz ist für die Bewohner kostenfrei. Die Finanzierung der Hospizarbeit sichert weit überwiegend der jeweilige Kostenträger. Um aber zusätzliche Angebote wie etwa Musiktherapie oder Akupressur, die helfen, die Lebensqualität der Schwerstkranken und Sterbenden so gut es geht aufrechtzuerhalten, bereitstellen zu können, ist die Einrichtung auf Spenden angewiesen, betont Kim Friedrichs.

Sponsorenlauf am Falkensteinsee

Eine Gelegenheit, das Hospiz mit Kräften zu unterstützen, bietet sich in zweieinhalb Wochen beim zweiten Spendenlauf auf dem Gelände des Camping und Freizeitparks Falkensteinsee. Die Benefizveranstaltung, die ihre Premiere 2017 erlebt hat, steht unter dem Motto „Eine Region zeigt Herz“. Im Mittelpunkt des Tages steht ein Spendenlauf, bei dem die sportliche Anstrengung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in eine der Anzahl der vollendeten Runden entsprechende Spende umgemünzt wird. Die Kinder legen pro Runde rund 250 Meter zurück, Jugendliche und Erwachsene versuchen, eine Strecke von circa 900 Metern so oft wie möglich zu bewältigen. Eingebettet ist der Sponsorenlauf in ein buntes Rahmenprogramm von 13 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online unter www.hospiz-spendenlauf.de. Sponsoren können sich unter Telefon (0 172) 6116090 oder via info@hospiz-Spendenlauf.de beim Orga-Team melden.