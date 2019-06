Nach dem Tod eines Kleinkindes in Bookholzberg wurde die Mutter jetzt in einer psychiatrische Einrichtung untergebracht. Foto: Nonstopnews

Bookholzberg/Oldenburg. Der einjährige Junge aus Bookholzberg, der am Samstagabend leblos in eine Klinik gebracht worden ist und dort kurz darauf verstarb, ist aller Wahrscheinlichkeit nach in der Badewanne ertrunken.