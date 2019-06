Ganderkesee. Gelöste Stimmung, gepflegtes Gartenambiente und gute Musik: Das erwartet die Besucher beim diesjährigen Sommerfest im Kulturhaus Müller in Ganderkesee. Für die Neugestaltung des Gartens wird noch nach Unterstützung gesucht.

Wenn das Kulturhaus Müller in Ganderkesee zum Sommerfest einlädt, dann kann das diesjährige Motto "Quer durch die Beete" laut Angelika Schulte Strathaus durchaus wörtlich genommen werden: "Da wir den Garten im Herbst umgestalten werden, könnte man auch in den Beeten tanzen", scherzt die neue Vorsitzende vom Freundeskreis des Kulturhauses. Mit einer solch ausufernden Feier ist zwar nicht zu rechnen, für gelöste Stimmung soll das Sommerfest am Samstag, 15. Juni, ab 19 Uhr aber dennoch sorgen. Denn Tanzen ist ausdrücklich erlaubt, wenn das Kulturhaus bei leckeren Speisen und Getränken wieder in seinen Garten einlädt, um einen runden Abend zu erleben.

Ehemalige Büttenabend-Band "Querbeat" beim Sommerfest

Tatsächlich soll das Motto aber auf die Vielfalt anspielen, die die Besucher bei dem Sommerfest erwartet – nicht nur kulinarisch, sondern vor allem musikalisch. "Wir freuen uns sehr, dass wir passend zu unserem Motto die Band 'Querbeat' für das Sommerfest gewinnen konnten", sagt Kulturhaus-Leiterin Wiebke Steinmetz. Mit "Querbeat", bei den Ganderkeseern für ihre stimmungsvollen Büttenabend-Auftritte bekannt, wird eine mit einem großen Repertoire ausgestattete Musikgruppe für die musikalische Gestaltung des Abends sorgen. (Lesen Sie hier: Janina Mau gewinnt Poetry Slam im Kulturhaus.)

Musik in Wohnzimmer-Atmosphäre

Mit ihrem Rückzug vom Ganderkeseer Fasching im vergangenen Jahr ging bei der fünfköpfigen Band nämlich auch eine Veränderung des Musikstils einher, wie Bassist Thomas Fleischer erklärt: "Wir machen jetzt vor allem Wohnzimmerkonzerte." Mit Akustik-Instrumenten werden dort nun leisere Töne angeschlagen, die auch beim Sommerfest zu hören sein werden: "Wir werden eine Mischung aus alten und neuen Titeln aus verschiedenen Epochen und mit unterschiedlicher Machart spielen." Und wenn das Wetter wider Erwarten schlecht sein sollte, wäre mit den mobilen Instrumenten auch ein Umzug ins Haus kein Problem: "Dann machen wir eben ein echtes Wohnzimmerkonzert", sagt Fleischer.

Freundeskreis sorgt für Buffet

Für Stärkung sorgt bei dem Fest ein großes Buffet, das die Mitglieder des Freundeskreises vorbereiten. Die Getränke stellt die regioVHS, die die Erlöse direkt wieder in die Kulturarbeit fließen lässt, wie Steinmetz ankündigt. Der Eintritt zum Sommerfest ist frei, nur wer sich am Buffet bedienen möchte, muss fünf Euro bezahlen. Gefördert wird das Fest durch die Oldenburgische Landesbank: "Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, ohne die es bei uns sehr eng werden würde", sagt Steinmetz. (Lesen Sie hier: Das sind die Highlights des Kulturhaus-Programms.)

Unterstützung für Neugestaltung des Gartens gesucht

Um Unterstützung bitten das Kulturhaus Müller und der Freundeskreis auch bei der Neugestaltung des Gartens. Vorwiegend heimische Pflanzen, Bodendecker und Sträucher sollen einen Unter- und Hintergrund für die Skulpturen bieten, die in Zukunft im Garten ausgestellt werden sollen. "Wir würden uns freuen, wenn die Bürger uns dabei durch Spenden unterstützen würden", sagt Schulte Strathaus. Wie der Garten in Zukunft aussehen soll, kann einer beim Sommerfest ausliegenden Skizze entnommen werden. Je nach Wetterlage ist die Eröffnung des umgestalteten Gartens und die erste Ausstellung dann für das Frühjahr 2020 geplant.