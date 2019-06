Polizei verdächtigt Mutter nach Tod von Kleinkind in Ganderkesee CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee. Nach dem Tod eines Kleinkinds in der Badewanne am Samstagabend in Ganderkesee, hat die Polizei die 19-jährige Mutter vorläufig festgenommen. Die Ermittler vermuten, dass sie ihr Kind vorsätzlich tötete.