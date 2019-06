Hoyerswege. In Hoyerswege ensteht ein neues Vereinsheim für vier örtliche Vereine. Am Freitagabend wurde der Grundstein gelegt.

Es geht zügig voran auf der Baustelle auf dem Dreiecksgrundstück zwischen dem Holzkamper Damm und An der Hackhorst in Hoyerswege. An sechs Tagen in der Woche packen freiwillige Helfer in ihrer Freizeit mit an, um die gemeinsame Vision von vier örtlichen Vereinen Realität werden zu lassen: Schützenverein, Turn- und Sportverein, Ortsverein und Speelkoppel schaffen sich mit viel Eigenleistung der Mitglieder ein neues Domizil.

Schießanlage mit sechs Luftgewehrständen

Am Freitagabend wurde ein neuer Meilenstein gesetzt, auf der Baustelle wurde Grundsteinlegung gefeiert. Dabei ist ein großer Teil des Mauerwerks schon errichtet worden, das 450 Quadratmeter große Vereinsheim samt Schießanlage mit sechs Luftgewehrständen hat seit dem ersten Spatenstich unmittelbar nach Ostern schon ein gutes Stück seiner geplanten Gestalt angenommen.

Ein wichtiger Zwischenschritt

Bewusst hat sich der gemeinsame Bauausschuss der vier Vereine für den jetzigen Zeitpunkt der Grundsteinlegung entschieden, als „Zwischenschritt zwischen Spatenstich und Richtfest“ und um den Mitgliedern und Einwohnern Gelegenheit zu geben, sich einen Eindruck vom Baufortschritt zu verschaffen, wie Dieter Coldewey vom Bauausschuss erklärt.

Zeitkapsel eingemauert

Dabei ist es so schnell vorangegangen, dass jetzt fast schon Richtfest hätte gefeiert werden können, scherzte Inge Holschen. Gemeinsam mit ihrem Amtskollegen vom Turn- und Sportverein Hoyerswege, Dennis Stolle, mauerte die Vorsitzende des Schützenvereins Hoyerswege am Freitagabend eine Zeitkapsel ein, in der sich Zeitungen vom Tage und eine Zeichnung des Vereinsheims befinden.

Alle packen mit an

Offizielle Bauträger sind der Schützenverein und der Turn- und Sportverein. Aber auch die Mitglieder der Speelkoppel Hoyerswege und des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege sind finanziell und mit viel ehrenamtlichem Engagement mit im Boot. Fast alle Gewerke sind unter den Mitgliedern vertreten. Über eine 205 Mitglieder zählende WhatsApp-Gruppe wird bekannt gegeben, welche fachlichen Fähigkeiten und Helferdienste zu welchem Zeitpunkt benötigt werden. Die Koordination liegt beim örtlichen Bauunternehmen Mahlstedt.

Im Frühjahr 2020 soll der Neubau stehen

Einen exakten Zeitplan gibt es nicht, fest angepeilt wird jedoch eine Fertigstellung des Gebäudes im nächsten Frühjahr. „Das Schützenfest im Juli 2020 wollen wir hier feiern“, sagt Dieter Coldewey. Und im Moment spricht auch nichts dagegen: „Ich bin sehr guter Dinge, dass wir das hinbekommen.“