Wildeshausen. Zu einem ganz und gar ungewöhnlichen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Freitag gegen 17.25 Uhr gerufen worden.

In einem Wohnhaus am Sperberweg in Wildeshausen war eine Schlange entdeckt worden. Nach dem Eintreffen machten Helfer zunächst Fotos von der Schlange. Mit diesen Fotos wurde dann telefonisch Rücksprache mit einer Reptilienexpertin gehalten, um sich Informationen zu dem besonderen und nicht alltäglichen Tier einzuholen. Es handelte sich bei der 1,5 Meter langen und armdicken, grünen Schlange demnach um eine recht große Ringelnatter, die vermutlich aus einem angrenzenden See den Weg ins Haus gefunden hatte. „Dieses Tier ist ungiftig, allerdings recht schreckhaft“, teilt die Feuerwehr mit.

Kamerad greift beherzt zu

Ein Kamerad der Feuerwehr Wildeshausen fasste sich dann ein Herz und entschied sich, die Schlange einzufangen. Er griff laut Feuerwehrsprecher Daniel Engels beherzt in der Mitte des Körpers des Tieres zu und beförderte die Schlange gezielt in einen Karton. Die Schlange wurde dann in dem Karton nach draußen getragen und schließlich wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen.