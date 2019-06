Ganderkesee. Um den Pflanzenbereich des uralten Waldes wird es sich am Sonntag, 16. Juni, beim Hasbruchtag in Ganderkesee drehen. Auch eine Neuerung ist für den Aktionstag geplant.

Unter dem Motto „Hasbruchtag goes Botanik“ wird sich der mittlerweile elfte Hasbruchtag am kommenden Sonntag, 16. Juni, schwerpunktmäßig mit dem Pflanzenbereich des uralten Waldes beschäftigen, der sich durch einen besonders großen Artenreichtum auszeichnet. Der Aktionstag im Hasbruch wird in der Zeit von 11 bis 15 Uhr stattfinden und wartet mit vielen Aktionen auf.

Kräuterexpertin bringt Hasbrucher Pflanzenwelt näher

Schon seit mehreren Wochen plant das von Elisabeth Kühling geleitete Organisationsteam mit Brigitte Sprung, Jens Meier sowie Mareike und Annika Garms den Hasbruchtag. „Wie in den Vorjahren sind die zahlreichen Mitmachangebote besonders auf Familien und Kinder ausgerichtet“, kündigt Kühling an. Aber auch allen anderen Besuchern solle die Pflanzenwelt des Hasbruchs zum Beispiel durch eine Kräuterexpertin näher gebracht werden.

„Dann heißt es: Was wächst denn da?“, so Kühling, die darauf hinweist, dass viele Wildkräuter in Natur und Garten oft zu Unrecht als Unkraut bezeichnet oder sogar beschimpft werden. Denn in so manchen „Unkräutern“ würden sich auch heilsame Wirkstoffe verstecken. In zwei gemeinsamen Kräuterspaziergängen für Klein und Groß soll mit der Kräuterfachfrau Manuela Kieler aus Wardenburg auf Erkundungstour gegangen werden.

Turm an der Broobäke wird mit einbezogen

Zudem wartet der Hasbruchtag in diesem Jahr mit einer Neuerung auf: Der Turm an der Brookbäke wird mit in die Aktionen einbezogen: Gästeführerin Kühling wirbt für das Erklimmen der Stufen: „Von oben hat jeder einen wunderschönen Blick auf die mäandrisch verlaufende Brookbäke und die Jagdhüttenwiese.“ Unter anderem kann Giesbert auf dem Aussichtsturm besucht werden. Der von Peter Schlöndorff aus Hude mitgebrachte Waldbewohner wird Märchen aus der „wunderbaren Welt des Hasbruchs“ erzählen. „Er will uns den Wald näherbringen, schaut doch einfach mal bei ihm vorbei“, lädt Kühling Kinder zum Besuch ein.

Angebote sollen alle Sinne ansprechen

Die Informations- und Mitmachangebote rund um das Thema „Botanik“ sollen alle Sinne ansprechen. Unter anderem wird es eine Fühlkiste zum Ertasten unbekannter Gegenstände, ein Waldxylophon, das den Klang verschiedener Hölzer hören lässt, und einen Duftstand geben. Für Kinder und Erwachsene gibt es dabei einen Mitmachpass, worin Stempel aller Stände gesammelt werden. Am Ende gibt es eine persönliche Urkunde, auch für Erwachsene.

Darüber hinaus beteiligen sich noch weitere Vereine und Institutionen an dem familienfreundlichen Programm beim Hasbruchtag: Bei der Feuerwehr treffen die Kinder auf Max und Moritz, die Imker bringen allerlei Wissenswertes über Bienen mit. Martin Brinkmann vom Regionalen Umweltzentrum Hollen (RUZ) bastelt mit Naturmaterialien, das Technische Hilfswerk (THW) bringt ein neues Deichspiel mit. Außerdem informieren die Pfadfinder und der Naturschutzbund (Nabu) mit Mitmachaktionen über ihre Arbeit. Bei den Landesforsten gibt es aktuelle Informationen über den Wald und den Baum des Jahres 2019, auch wie sich die große Dürre des letzten Jahres auf den Wald auswirkt.