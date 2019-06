Hude-Langenberg. Es kehrt wieder Leben in den ehemaligen "Fassboden" in Langenberg: Der "Havanna Club" wird eröffnet.

Klub-Atmosphäre statt Großraumdisco und „schöne Party-Location ohne Stress“ – das ist Marius Brockmeyer wichtig, der am Wochenende, 14. und 15. Juni, gemeinsam mit René Wührdemann und Martin Artan den neuen „Havanna Club“ in Hude-Langenberg eröffnet – und zwar genau dort, wo früher im „Fassboden“ gefeiert wurde.

Megaparty ab 14. Juni

Es wird zwar schon ein Pre-Opening ausschließlich für Helfer und geladene Gäste am nächsten Dienstag geben. Das „Grand Opening“ ist allerdings erst ein paar Tage später vorgesehen. Ausnahmsweise geht es am Freitag, 14. Juni, an der Langenberger Straße/Ecke An der Imbäke schon um 20 Uhr los. „Dann startet die Megaparty – open end von Freitag bis Samstag“, sagt Marius Brockmeyer.

Jetzt schon Karten im Vorverkauf sichern

Wer mit dabei sein will, sollte sich frühzeitig im Vorverkauf eine Eintrittskarte für acht Euro sichern – entweder bei „Fit 4 Life“ an der Burgstraße 2 in Hude, bei Partner Taxe Borkus am Industriepark 6 in Ganderkesee oder bei „Web@Mobile“ an der Stedinger Straße 52 in Delmenhorst. Im Ticketpreis enthalten ist ein Fünf-Euro-Taxi-Gutschein von Borkus. Wer sich erst spät entschließt, zur Neueröffnung zu kommen, zahlt zehn Euro an der Abendkasse. An den Wochenenden darauf soll der Eintritt sechs Euro kosten, sagen die Klubchefs. Bei besonderen Veranstaltungen und Live-Gigs ist es teurer.

Zusätzlich großes Partyzelt

Zum „Grand Opening“ wird zusätzlich draußen ein rund 200 Quadratmeter großes Zelt aufgebaut, wo es Gegrilltes und Getränke geben wird. Drinnen gibt es einen kleineren Raucherbereich, eine Art Snackbar sowie einen großen, etwa 200 Quadratmeter großen Partyraum. Aufgeteilt ist er in „eine exklusive VIP-Lounge“ mit zwei Bereichen und jeweils acht Sitzmöglichkeiten, die Partygäste vorweg buchen können, wie Marius Brockmeyer erklärt, eine weitere Lounge mit Sitzplätzen und Tresen sowie eine Tanzfläche. Für die Partymusik sorgen DJs von Hannover bis Berlin, informiert René Wührdemann, der Weihnachten bei der Huder Hallenfete die Idee hatte, etwas Neues im ehemaligen „Fassboden“ aufzubauen.

Für Jung und Alt

Im „Havanna Club“ sollen Jung und Alt miteinander feiern. Gerne gesehen sei auch die tanzende Generation, heißt es seitens der Klubchefs, die auf einen bunten Musikmix und Mottopartys querbeet setzen – da geht es beispielsweise um Discofox, Schlager, Hip-Hop, Mashup, 80er- und 90er-Hits und Charts, um Malle-Partys, Schools-out-Aktionen und Ü40-Feten. Und Musikwünsche sollen ebenfalls erfüllt werden.

Überraschungen geplant

Zur Eröffnung sind am Wochenende „Kicking Housebeatz“, Lazaro Marquess“, „Brolly“, Pileon“ und „Berney B“ mit dabei. Darüber hinaus kann sich das Publikum auf eine Reihe von Überraschungen freuen.

In den Ferien weiterer Partytag?

Später ist der Klub freitags und samstags jeweils von 22 bis 5 Uhr geöffnet. Freitags können dann auch Gäste ab 16 Jahren mitfeiern. Möglicherweise könnte es in den Ferien noch einen zusätzlichen Partytag mittwochs geben. Das soll aber noch mal genauer beraten werden.