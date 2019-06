Hatten. Die Hatter Ratsvorsitzende und Kreistagsabgeordnete Katja Radvan kehrt der SPD den Rücken und schließt sich der Linken an. Radvan, Zielscheibe einer Schmutzkampagne im Wahlkampf 2016, vermisst Rückhalt aus der Hatter SPD, begründet den Schritt aber auch mit Fehlern der Bundes-SPD.

Die Hatter Kommunalpolitikerin Katja Radvan hat nach dem Austritt aus der SPD vor einigen Tagen in der Partei Die Linke eine neue politische Heimat gefunden. „Mir ist sehr wichtig, dass etwas gegen die zunehmende soziale Ungleichheit getan wird. Darum habe ich mich für die Linke entschieden“, sagt die Kreistagsabgeordnete und Vorsitzende des Hatter Gemeinderats.

Auf Sex-Seite diffamiert

Das Band zwischen Radvan und der SPD ist brüchig geworden und nun gerissen, nachdem die 44-Jährige im Kommunalwahlkampf 2016 mit einem Fake-Profil auf der Internet-Seite „poppen.de“ diffamiert worden war. In einem Strafverfahren hat der Hatter SPD-Ratsherr Oliver Toth, der das Mandat seither ruhen lässt, die Verantwortung bestritten, aber eine Geldauflage von 2000 Euro akzeptiert. Ein von Radvan angestrengtes Zivilverfahren auf 10 000 Euro Schmerzensgeld ist noch nicht abgeschlossen. Der Hatter SPD-Fraktion kreidet Radvan mangelnde Unterstützung an. Sie stuft aber auch Entscheidungen der SPD in der Großen Koalition im Bundestag und Personalentscheidungen auf Bundesebene als falsch ein.

Folgen in den Gremien

Die Vorsitzende Kreszentia Flauger freut sich, dass die Fraktion der Linken im Kreistag mit Radvans Übertritt auf drei Köpfe angewachsen ist. In den nächsten Tagen soll geklärt werden, wer welchem Ausschuss zugeordnet wird. Noch nicht entschieden ist, in welcher Form Radvan ihre Arbeit im Hatter Rat fortsetzen wird: „Ob ich als Einzelmandatierte im Rat weiterarbeiten werde oder ob es eine Gruppenbildung geben wird, ist noch offen. Dazu wird es in den nächsten Tagen noch Gespräche geben.“ Aus der Hatter SPD heißt es, ihr solle der Ratsvorsitz nicht streitig gemacht werden. Den habe sie sich mit dem sehr guten persönlichen Ergebnis bei der Kommunalwahl 2016 verdient.