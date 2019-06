Ganderkesee. Was sind fair gehandelte Produkte und wie gut sind sie? Unter anderem mit diesen Fragen haben sich die Schülerinnen und Schüler der Schule am Habbrügger Weg in Ganderkesee in den vergangenen Tagen intensiv auseinandergesetzt. Am Freitag präsentierten sie ihre Projektergebnisse.

An drei Projekttagen haben sich die Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums in Ganderkesee in mehreren Gruppen mit dem Thema "Fairtrade" beschäftigt: "Es war spannend, etwas darüber zu erfahren und einen neuen Eindruck zu gewinnen", sagte Zehntklässler Leon am Freitag bei der Vorstellung der Projektergebnisse. Gemeinsam mit Klassenkamerad Justin präsentierte er an seinem Stand fair gehandeltes Obst und Schokolade: "Das schmeckt gut und man tut etwas für die Umwelt", erklärte der 17-Jährige.

Verschiedene Gruppen rund um das Thema "Fairtrade"

In den Projektgruppen ging es aber nicht nur um fair gehandelte Lebensmittel, sondern auch andere Themen wurden behandelt. Einige Schüler setzten sich mit „Fair Fashion“ auseinander und präsentierten bei einer Modenschau Kleidung aus einem Second-Hand-Laden, die man sich anschließend im Tausch gegen eigene Klamotten sichern konnte. Zudem konnten unter anderem beim Siebdruck Textilien mit Motiven zum Thema "Fairtrade" bedruckt werden und eine eigens gegründete Band schrieb einen Song zu der Thematik, der bei der Abschlussveranstaltung performt wurde. Eine Dokumentationsgruppe filmte alle Projektarbeiten, um daraus einen Abschlussfilm zu schneiden. (Lesen Sie hier: Ganderkeseer Schüler unterrichten Senioren im Umgang mit dem PC.)

Mit Aktionen wie den Projekttagen will das Förderzentrum zur ersten Fairtrade-Schule in Ganderkesee werden. "Wir haben vor einigen Wochen den Antrag eingereicht, um das Fairtrade-Siegel zu erhalten", sagte Schulleiter Rainer Müller. Dafür kauft die Schülerfirma für die Cafeteria schon seit einiger Zeit fair gehandelte Produkte im Ganderkeseer Weltladen ein. So gibt es unter anderem im Lehrerzimmer Riegel und Kaffee, die den Fairtrade-Richtlinien entsprechen: "Wir schauen an allen möglichen Stellen, wo wir Dinge umstellen und damit nachhaltiger werden können", erklärte Müller. (Lesen Sie hier: Mit Fairtrade mitten in Ganderkesee angekommen.)

Ganderkesee wird Fairtrade-Gemeinde

Anstoß für die Auseinandersetzung mit diesem Thema waren die Bemühungen der Gemeinde, die selbst auf dem Weg zur "Fairtrade-Town" ist. Dies sind Städte und Gemeinden, die sich besonders für fairen Handel engagieren. Gemeinsam mit 23 Kooperationspartnern – von Schulen und Vereinen über Cafés und dem Weltladen – ist in den vergangenen Monaten versucht worden, die Voraussetzungen für das Siegel zu erfüllen. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden für gerechtere Produktionsbedingungen sowie umweltschonende Herstellungsstrukturen, erklärte Lars Gremlowski als Klimaschutzmanager der Gemeinde. Er konnte am Freitag nun verkünden, dass die Rückmeldung vom Verein "TransFair" positiv ist und die Gemeinde das Fairtrade-Siegel erhalten wird: "Das freut uns natürlich sehr", sagte Gremlowski.

Auszeichnung soll auf Herbstmarkt erfolgen

Bis die Auszeichnung vollzogen wird, soll es aber noch bis zum Ganderkeseer Herbstmarkt am Sonntag, 15. September, dauern. Im großen Rahmen sollen die Besucher dann über fairen Handel aufgeklärt und das Siegel übergeben werden: "Da ist die Wirkung einfach größer", erklärte Gremlowski. Und auch das Förderzentrum soll dann laut des Klimaschutzmanagers eingebunden werden, der sich nach der Veranstaltung in der Schule begeistert zeigte: "Es ist super, was hier entstanden ist. Die Modenschau oder die Band sollte man auch auf dem Herbstmarkt präsentieren." Schulleiter Müller kündigte an, sich damit auseinanderzusetzen und möglicherweise weitere Projekttage zu organisieren.