Ganderkesee/Bookholzberg. Einstimmiges Ergebnis im Ganderkeseer Finanzausschuss: Das neue Feuerwehrgerätehaus in Bookholzberg soll gebaut werden.

Jetzt fehlt nur noch die Entscheidung im Verwaltungsausschuss, dann steht dem Baustart des seit langer Zeit geplanten neuen Feuerwehrgerätehauses in Bookholzberg in diesem Jahr nichts mehr im Wege. Im Finanzausschuss am Donnerstagabend haben zumindest schon mal alle Fraktionen dafür gestimmt, das neue Haus auf dem Grundstück Wellenhofsweg/An der Bahn zu bauen – und zwar mit allen Aktualisierungen, die seit Ende März in die Planung mit aufgenommen wurden.

Fünfter Stellplatz möglich

Zuvor stellten Michael Kleinert von der Ganderkeseer Verwaltung und der Syker Architekt Stephan Glüsenkamp die Änderungen von der neuen Platzierung der Werkstatt bis hin zum neuen Domizil der Jugendwehr im Erdgeschoss im Detail vor und erläuterten die Kosten. Insgesamt geht es um ein rund 3,2-Millionen-Euro-Projekt – allerdings ohne Innenausstattung wie Tisch, Stuhl und Spind. Dafür rechnet Kleinert noch mit rund 100 000 Euro. Die Fraktionen hatten deshalb aber keine Bedenken, dem Bau des Gerätehauses mit vier Stellplätzen für vier Feuerwehrfahrzeuge zuzustimmen. Sollte der Feuerwehrbedarfsplan, der im Sommer vorliegen soll, einen fünften Stellplatz empfehlen, wird diese Änderung noch zusätzlich mit im Plan aufgenommen.

Mahnung: Es könnten schlechtere Zeiten kommen

Einstimmig fiel das Votum auch für den ersten Nachtragshaushalt 2019 aus. Dabei gab es großes Lob für die Verwaltung von CDU-Fraktionschef Ralf Wessel und vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Werner Brakmann. Beide wiesen außerdem auf die derzeit sehr gute Wirtschaftslage hin, mahnten aber auch, dass sich die Situation schnell ändern könne. „Deshalb sollten wir nicht übermütig sein“, betonte Wessel. Und Brakmann erinnerte noch einmal an das Thema Grundsteuererhöhung, durch die möglicherweise kaputte Straßen und Wege saniert werden könnten.

Verbesserung bei der Liquidität

Matthias Meyer, Leiter des Fachdienstes Finanzen und Personal und künftig Erster Gemeinderat, wies auf „die deutliche Verbesserung der freien Liquidität“ hin – also auf das Geld, was noch frei zur Verfügung steht. Insgesamt gebe es eine Verbesserung um 4,1 auf knapp 6,2 Millionen Euro. Damit können laut Meyer die Mehrauszahlungen des Nachtrags finanziert und sogar die Kreditermächtigung von 2,63 Millionen Euro herausgenommen werden. Dazu die weitere gute Nachricht: Auch für das Jahr 2020 seien voraussichtlich noch etwa 1,15 Millionen Euro frei verfügbar.

Umbau des Bürgerbüros wird teurer

Positiv schlug beim Nachtragshaushalt zu Buche, dass die Gemeinde die frühere LzO-Immobilie am Markt für 885 000 Euro an Ludwig Logemann verkaufen konnte, der dort ein Café und Restaurant einrichten will. Dagegen kamen noch 25 000 Euro oben drauf, „weil uns die Kosten für die Tischlerarbeiten beim Umbau des Bürgerbüros davongelaufen sind“, erklärte Meyer. Weitere große Posten: 120 000 Euro für das Bookholzberger Feuerwehrhaus noch in diesem Jahr, 162 000 Euro für einen Sprungturm im Freibad und 75 000 Euro für Veränderungen auf dem Grundstück Urneburger Straße/Ecke Grüppenbührener Straße, wo das Haus auf der Ecke nach einem Brand noch abgerissen werden soll.





Bürgermeisterin Alice Gerken liegt vor allem das Projekt Fahrradanlage an der Grundschule Dürerstraße am Herzen, wie sie vor der Ausschusssitzung berichtete. Der Grund: Wenn die Fahrradflächen von vorne links Richtung Feuerwehrzufahrt verlagert werden (Kosten: 30 000 Euro) gebe es Platz für neue Fachräume an der Stelle, wo jetzt noch Räder abgestellt werden, und für einen Hort im Hauptgebäude.

Weniger Einkommensteuer

Die finanzielle Lage der Gemeinde hätte übrigens noch besser sein können. Allerdings hat es einen Rückgang der Einkommensteuer gegeben, „was uns sehr überrascht hat“, wie Meyer erklärte. So wird der Gemeindeanteil an der Steuer um 576 000 Euro auf rund 15,48 Millionen Euro gesenkt. Dagegen kann der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 219 000 Euro auf etwa 1,86 Millionen Euro angehoben werden.