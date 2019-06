Großenkneten-Ahlhorn. Hoher Besuch in Ahlhorn: Björn Thümler, Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, und Landtagsabgeordneter Karl-Heinz Bley haben sich über das LEB-Bildungszentrum und das restaurierte Stellwerk informiert.

Ahlhorn ist in gleich mehreren Punkten ein besonderer Ortsteil Großenknetens. Wieso? Das erklärte Bürgermeister Thorsten Schmidtke von Grund auf, um seinen Gästen einen Einblick in die Gegebenheiten seiner Gemeinde zu verschaffen. „Wir sind eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde mit 16.500 Einwohnern auf einer Fläche von 176 Quadratkilometern“, führte er aus; der Wohlstand auch aus den Aktivitäten mancher Großunternehmen ermögliche, eine Infrastruktur zu schaffen.

Und dann ist da eben Ahlhorn, wo Schmidtke am Donnerstagabend in den Räumen des Bildungszentrums (BIZ) der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) mit Verantwortlichen der Einrichtung unter anderem den Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler sowie den Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (beide CDU) begrüßte, um den Standort vorzustellen. Die LEB hat gerade erst ihren Katalog mit den Angeboten für das zweite Halbjahr 2019 herausgegeben und hat dabei ein breites Spektrum von Computerkursen über Gesundheit und Kommunikation bis hin zu Kochen und Integration organisiert.





Vor allem der Punkt Integration spielt in Ahlhorn eine bedeutende Rolle. „Ahlhorn ist mit 8000 Einwohnern städtisch geprägt, 70 Prozent haben einen Migrationshintergrund“, erläuterte Schmidkte. Da habe sich die LEB in Ahlhorn als „starker Partner“ bewährt, um diese „Mammutaufgabe“ zu meistern. Gerade mit dem im Dezember 2018 eröffneten BIZ sei man den Ahlhornern viel nähergekommen, sagte Regionalleiterin Karin Pieper. „Die Kurse für Frauen haben uns sehr gefreut, genau das brauchen wir im ländlichen Raum“, sagte sie mit Blick auf die Förderung durch Thümlers Ministerium für das Frauenangebot.

Da in dieser Zeit auch eine Kinderbetreuung angeboten werde, gebe es eine große Nachfrage. „Die Hemmschwelle ist niedriger und das Vertrauen da.“ Auch die Alphabetisierung sei hier eine wichtige Maßnahme. Doch wie aus dem Programmheft ersichtlich werde, wolle man verschiedene Gruppen mit einem breiten Angebot erreichen. Doch gerade in der Erwachsenenbildung sei es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden: „Das Gehalt ist gering. Gerade erst hat eine Mitarbeiterin gekündigt, sie laufen sie weg“, betonte Pieper.

Sprache als Mittel der Integration

Darauf konnte Minister Thümler zwar keine Lösung bieten, doch auch er würdigte die Leistung der Erwachsenenbildung insbesondere seit der Flucht- und Migrationsbewegung 2015. „Sprache ist ein Mittel der Integration“, sagte er. Eben das zu ermöglichen, sei eine Verpflichtung des Staates. Um die Bildungseinrichtungen weiter zu unterstützen, sollen in Zukunft die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert werden. „Wir sind auch dabei, was das Geld angeht“, sagte er mit Blick auf Förderungen. Auf Nachfrage stellte er auch in Aussicht, Orte mit besonderem Bedarf wie Ahlhorn mit einer Sprachförderung im Kindergarten zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Handlungsbedarf sehe er jedoch noch in der Verzahnung der Landessprachkurse und Angeboten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die sich nur an Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive richten. Eine Praxis, die er kritisch bewertete. Denn selbst im Falle einer Abschiebung würden den Menschen Sprachkurse und Ausbildung langfristig weiterhelfen. „Wir können diese Form der Hilfe leisten. Das ist kein weggeworfenes Geld“, pflichtete er Bürgermeister Schmidtke bei, der die höheren Folgekosten einer gescheiterten Integration hervorhob.

Ein ganz anderes Projekt wurde Thümler im Anschluss an den LEB-Besuch gezeigt: das restaurierte Stellwerk, das auch von seinem Ministerium gefördert wurde. Dort erzählte Peter Nieslony, Geschäftsführer des Trägervereins, über das bundesweit einmalige Denkmal und wie es 2008 vor dem Abriss bewahrt und bis 2016 restauriert wurde. „Es war ein weiter Weg, hat Durchhaltevermögen gebraucht und Leute, die genauso verrückt sind wie man selbst ist“, fasste er zusammen.