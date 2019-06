Ganderkesee. Im Rathaus Ganderkesee ist Streit über das geplante Baugebiet in Altengraben hochgekocht. Anwohner warnen vor zu viel Naturzerstörung und Existenzgefährdung des benachbarten Landwirts. CDU und SPD bleiben mit dem Hinweis auf fehlenden Wohnraum in der Gemeinde auf Kurs Richtung Bauland.

Bürgerinitiativen aus dem Nordosten der Gemeinde Ganderkesee stehen weiter auf der Bremse, wenn es um ein Stück neues Bauland westlich der Straße Zum Altengraben geht. "Kommen Sie zu uns, schauen Sie sich die Blütenpracht an", fordert die Altengraben-Anwohnerin Bonté Rippena die Mitglieder des Ganderkeseer Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz auf, "hier summt und brummt es, Schwalben und Fledermäuse sind auf der Jagd, und oben drüber kreist der Bussard." Eine Initiative auf den letzten Drücker: In zwei Wochen, am Donnerstag, 20. Juni, soll der Gemeinderat aller Voraussicht nach den Bebauungsplan absegnen.

Initiative für begrenztes Bauen

"Wir sind nicht gegen die Bebauung, aber für mehr Naturschutz", betonte Rippena am Mittwochabend im Fachausschuss. "Der Gemeinde ist der Naturschutz nicht einmal zwei Baugrundstücke wert", ergänzte sie mit Hinweis auf den Kompromissvorschlag der Anwohnerinitiative, Bauland nur bis zur Südgrenze des Grundstücks zuzulassen, auf dem ein denkmalgeschütztes Reetdachhaus steht. Die Anwohner haben der Gemeinde schon angeboten, eine ökologisch gestaltete Übergangsfläche zwischen Siedlungsrand und der landwirtschaftlich genutzten freien Landschaft ehrenamtlich in ihre Obhut zu nehmen.

Konflikt mit Landwirtschaft

"Landwirtschaft braucht Freiraum" heißt es auf einem Transparent, das die Bürgerinitiative dort platziert hat, wo für sie die naturnah gestaltete Fläche beginnen sollte. Es verweist auf die Besorgnis der Altengrabener, dass die unmittelbare Nachbarschaft von Wohnen und landwirtschaftlichen Aktivitäten auf dem Hof Bernfried Lüdekes Konflikte zu Lasten ihres Nachbarn heraufbeschwört. "Gerade erst ist dort Silage bewegt worden. Das riecht bis zu uns herüber", berichtet sie, auf den Abstand von 150 Metern verweisend. Kaum vorstellbar sei es für sie, wenn ein Misthaufen und die Terrasse eines Wohnhauses nur von einer Hecke getrennt sind.

Landwirt will erweitern

Lüdeke hat Ratspolitikern bei Zusammenkünften mit der Bürgerinitiative auf seinem Hof im Herbst 2018 berichtet, dass er selbst keine Tiere mehr hält, sondern im Nebenerwerb Acker- und Grünlandflächen bewirtschaftet. Auf seinem Hof seien Rinder seines Cousins eingestallt. Er erwäge, selbst wieder Tiere zu halten, sagte er damals. Das hat sich laut Rippena inzwischen konkretisiert.

SPD wieder auf Kurs

In der Ratspolitik stehen die CDU und die zwischenzeitlich wankelmütige SPD hinter der Baulandplanung, weil in Ganderkesee Wohnraum fehle. Die Grünen, die FDP, die Freien Wähler, die UWG und Susanne Steffgen (Linke) lehnen Bauland an dieser Stelle ab. SPD-Fraktionschef Werner Brakmann steht zu seinem Wort, der Hof Lüdeke sei ein landwirtschaftlicher Betrieb, "wenn auch ein kleiner". Auch bei kleinen Weiterentwicklungen werde es ein verträgliches Miteinander von Wohnen und Kleinlandwirtschaft geben.

Streit um Rinder

Brakmann bestätigt andeutende Worte seines Fraktionskollegen Rolf Oetken im Fachausschuss, "aus der Landwirtschaft" sei übermittelt worden, dass die Rinder in Lüdekes Stall eigens zum Verhindern von Bauland nebenan getrieben worden seien. "Das grenzt an Rufmord", geißelte Martin Faqeri, Sprecher der mit den Altengrabenern verbündeten Bürgerinitiative Heide, Oetkens Worte.

