Wildeshausen. Über Werkverträge, Leiharbeit und Rente möchten die SPD-Abgeordnete Susanne Mittag und Arbeitsminister Hubertus Heil in Wildeshausen sprechen.

Am Freitag, 14. Juni, ab 18 Uhr wollen Heil und Mittag mit Interessierten in der Gildestube in Wildeshausen diskutieren. „Im Werkvertragsrecht konnte die SPD-Bundestagsfraktion durch einige Verschärfungen die Situation verbessern“, ist Mittag überzeugt. „Das Thema passt in die Region. Werkverträge werden hier häufig genutzt, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschäftigen“, weiß Mittag und will, dass diese Verträge stärker reguliert werden und die Arbeitsbedingungen der Menschen sich verbessern.

Auch das Thema Rente spielt bei den Sozialdemokraten bei der Veranstaltung am kommenden Freitag eine große Rolle. Hubertus Heil wird die Teilnehmer über den aktuellen Sachstand der Diskussion um die Grundrente informieren und erläutern, warum die SPD-Bundestagsfraktion so sehr für eine Auszahlung ohne Bedürftigkeitsprüfung wirbt.