Wildeshausen. Mit einer Partynacht startet die Wildeshauser Schützengilde am Samstag, 8. Juni 2019, das 616. Gildefest in der Kreisstadt.

Am „Pfingstheiligabend“ heizen ab 21.30 Uhr Discjockeys, die Band „Live Sensation“ und spät in der Nacht Partykönig Mickie Krause dem Feiervolk im Festzelt auf dem Gildeplatz ein. Von 22 Uhr bis 1 Uhr gibt es außerdem am Markt Open-Air-Musik mit der Band „Buddy & Soul“.

Größten Volks- und Schützenfestes im Kreis

Die offizielle Auftaktveranstaltung des größten Volks- und Schützenfestes im Kreis Oldenburg beginnt am Pfingstsonntag um 20 Uhr auf der Burgwiese. Der Burgberg wird dafür ab 17 Uhr geräumt und ab 18 Uhr gesperrt. Geboten werden eine Musikshow, Aufmärsche und Paraden, der Große Zapfenstreich und schließlich ein spektakuläres Feuerwerk.













Die Stunden davor sind von einem Kunst- und Handwerkermarkt in der Stadtmitte und viel Musik und sonstigen Veranstaltungen drumherum und mittendrin geprägt. Von spätabends bis in die Nacht werden Partys im Festzelt, im Rathaus und auf dem Marktplatz gefeiert.

Sonntag und Montag ist Handwerkermarkt

Eine große Vielfalt von Veranstaltungen füllt das Programm am Pfingstmontag. Der Kunst- und Handwerkermarkt in der Stadtmitte wird fortgesetzt.

Im Festzelt feiern die Kinder ab 15 Uhr mit der Kinderrockband „Die Blindfische“ und der Kreismusikschul-Kinderband „The Blue Lights“. Es gibt an mehreren Orten Konzerte. Um 21.45 Uhr beginnt vor dem Rathaus der Fackelumzug durch die Stadt. Und dann wird wieder im Rathaus und im Festzelt bis in die Nacht getanzt.

Hauptfesttag ist der Dienstag

Der Dienstag nach Pfingsten gilt den Gildeschützen als Hauptfesttag. Um 10 Uhr gibt es eine Parade auf der Herrlichkeit. Nachmittags marschieren Tausende Schützen durch den Ort hinaus zum Festplatz im Krandel.

Dort wird ab 18 Uhr um den Titel des neuen Gildekönigs geschossen. Die neue Majestät wird am Abend in die Stadtmitte begleitet. Wieder werden im Rathaus und im Festzelt Partys gefeiert. Um Mitternacht stellt Gildegeneral Jens Kuraschinski vor dem Rathaus das neue Schafferpaar vor.

Die Uniformierten tummeln sich am Mittwochnachmittag auf der Herrlichkeit. Zum Ausklang gibt es am Sonnabend, 15. Juni, einen Seniorennachmittag im Festzelt und das Kinderschützenfest. Im Krandel gibt es für Kinder ein Unterhaltungsprogramm. Ab 17 Uhr wird der Kinderkönig ausgeschossen.